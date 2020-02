Un borghese piccolo piccolo al teatro Ronconi di Gubbio

Giovedì 6 febbraio, alle 21, al Teatro Luca Ronconi di Gubbio, un grande interprete del nostro teatro, Massimo Dapporto è il protagonista di UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO, il bellissimo romanzo di Vincenzo Cerami, da cui è stato tratto il capolavoro cinematografico di Mario Monicelli.

Il romanzo, che diverge dal film in alcuni nodi narrativi essenziali, è un ritratto di agghiacciante attualità, la sua peculiarità è la tinta grottesca con cui Cerami descrive le umili aspirazioni del protagonista Giovanni, “il borghese piccolo piccolo”.

Giovanni Vivaldi, è un uomo di provincia che lavora al ministero, il cui più grande desiderio è quello di “sistemare” suo figlio Mario, proprio in quel ministero in cui lui lavora da oltre trent’anni. Ma come ottenere una raccomandazione per il figlio? Inizia così la ricerca disperata di una “scorciatoia”, in questo caso rappresentata dalla Massoneria. Le aspirazioni, il desiderio di raggirare le regole che una società democratica e civile impone, sembrano quasi connaturate nell’animo di ogni cittadino italiano. La scorciatoia o la raccomandazione è avvertita dalla nostra società come qualcosa di necessario per sopravvivere: forse, in fondo, non crediamo più nella possibilità di essere tutti uguali di fronte alla legge e nelle pari opportunità di emancipazione sociale ed economica.

Lo spettacolo racconta questo grande romanzo classico con il sorriso, un sorriso che solo i grandi autori come Vincenzo Cerami hanno saputo e sanno ancora regalarci.

Dapporto e la Compagnia, formata da Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro, Matteo Francomano e Federico Rubino, ci regalano momenti di comicità a tratti esilaranti, riuscendo a rendere il ridicolo e il tragico nello stesso tempo e regalando grande umanità e semplicità alla famiglia Vivaldi.

Si può prenotare telefonicamente, al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20. I biglietti prenotati vanno ritirati mezz’ora prima dello spettacolo, altrimenti vengono rimessi in vendita.

E’ possibile acquistare i biglietti anche on-line sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it.