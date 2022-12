Jada Commodi entra nella Giunta Comunale di Gualdo Tadino

La Giunta Comunale del Comune di Gualdo Tadino cambia un suo componente. Dopo le dimissioni nei giorni scorsi del Vice Sindaco, Fabio Pasquarelli nella giornata di mercoledì 7 dicembre, con una conferenza stampa svoltasi in Sala Consiliare, il Sindaco Massimiliano Presciutto ha illustrato la composizione della nuova Giunta Comunale e le relative deleghe.

Entra nella nuova Giunta Jada Commodi, che assumerà il ruolo di Assessore con le deleghe a: Lavori e opere pubbliche; Attuazione e programmazione bandi e PNRR; Decoro Urbano; Rilancio e valorizzazione del Centro Storico; Rapporti con le frazioni ed il territorio. Marco Parlanti invece è il nuovo Vice Sindaco.

La presentazione ufficiale dell’Assessore Commodi si è svolta mercoledì pomeriggio presso la Sala Giunta del Municipio Comunale alla presenza dell’intera Giunta Comunale.

“Con l’intera Giunta Comunale -ha sottolineato il Sindaco Presciutti – diamo oggi il benvenuto al nuovo Assessore Jada Commodi, che è una scelta fatta senza fretta con l’obiettivo di individuare la migliore figura possibile in questo momento.

Oltre ad avere un trascorso politico importante, infatti, Jada è una persona che racchiude il dono della sintesi e la ricerca sempre della soluzione più positiva. Tra le sue deleghe, ne avrà anche una nuova, che è quella che riguarda il rilancio e la valorizzazione del Centro Storico.

Il resto della Giunta resta invece invariato, con la carica di Vice Sindaco che sarà ricoperta da Marco Parlanti, individuato e scelto in modo condiviso da tutti i colleghi di Giunta. Di questo sono molto contento ed è la riprova che siamo una squadra coesa ed unita, pronta a lavorare, come sempre fatto fin qui, in modo serio e concreto anche in questo ultimo periodo di mandato”.

“Ringrazio il Sindaco – ha dichiarato il neo Assessore Jada Commodi – per aver riposto in me la sua fiducia. Garantirò il massimo impegno per il bene di Gualdo Tadino, città dove sono nata e dove vivo”.

“Voglio ringraziare il sindaco, la Giunta Comunale, il partito che rappresento – ha concluso il Vice Sindaco Marco Parlanti – per avermi scelto per ricoprire la carica di Vice Sindaco.

Assumo questa carica con orgoglio e come un atto di responsabilità verso la nostra comunità. Mi impegnerò ancora di più per il bene di Gualdo Tadino”.