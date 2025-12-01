Gualdo Tadino illumina il Natale con comunità unite

Arte, musica e luminarie accendono il cuore della città

Il centro storico di Gualdo Tadino ha inaugurato ufficialmente il Natale 2025 con una giornata che ha unito arte, musica e partecipazione collettiva. Domenica 30 novembre, l’Amministrazione comunale ha dato avvio al cartellone natalizio ed epifanico, interamente sostenuto con risorse pubbliche, registrando un’ampia presenza di cittadini e visitatori.

Il pomeriggio si è aperto con la suggestiva Natività di Fieno di Julia Artico, ospitata nella chiesa monumentale di San Francesco, un’opera che ha emozionato il pubblico per delicatezza e spiritualità. A seguire, la chiesa di San Donato ha accolto le voci del Coro Sarabanda dell’Istituto Comprensivo Gualdo Tadino–Casacastalda, protagoniste di un concerto che ha coinvolto famiglie e appassionati.

Alle 16:00 Piazza Garibaldi si è animata con attività dedicate ai bambini, mentre a Casa Cajani è stata inaugurata la mostra fotografica di Emanuela Caso, capace di intrecciare visione contemporanea e atmosfera sensoriale.

Il momento più atteso è stato l’accensione delle luminarie natalizie, con alberi e installazioni che hanno trasformato Piazza Martiri della Libertà e Piazza Mazzini in scenari di festa. Le esibizioni delle scuole di danza “Dance Fusion” e “Golden Swan Ballet”, insieme agli Sbandieratori della città, hanno arricchito l’evento con una cornice artistica di grande impatto.

L’assessore Gabriele Bazzucchi ha sottolineato il valore simbolico dell’accensione, definendola un gesto di comunità e fiducia. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha rimarcato la soddisfazione per la partecipazione e ha invitato cittadini e turisti a vivere il ricco calendario di eventi fino al 6 gennaio 2026.