Successo ad Arezzo, battuto Gran Ducato Rugby 20-8

Rugby Gubbio U16 vola nell’Elite con Perugia Junior

Successo ad Arezzo – Il Rugby Gubbio festeggia un traguardo storico: i ragazzi della formazione Under 16, uniti ai compagni del Rugby Perugia Junior, hanno conquistato l’accesso al Campionato Elite di categoria. La qualificazione è arrivata grazie alla vittoria nello spareggio disputato ad Arezzo contro il Gran Ducato Rugby, chiuso con il punteggio di 20-8.

La partita ha visto i giovani umbri imporsi con determinazione, gestendo il possesso e mostrando solidità sia in difesa che in attacco. Nonostante qualche occasione mancata, la prestazione è stata convincente e ha premiato mesi di allenamenti intensi e sacrifici condivisi.

Il tecnico Alessandro Magi ha sottolineato la maturità dimostrata dai ragazzi: “Abbiamo dominato grazie al possesso palla, difendendo con ordine e attaccando con coraggio. È il giusto riconoscimento per il lavoro svolto da tutti”.

L’ingresso nell’Elite rappresenta un passo decisivo per la crescita del movimento rugbistico locale. I giovani atleti avranno ora l’opportunità di confrontarsi con le migliori squadre italiane, vivendo un’esperienza formativa di grande valore.

La società e le famiglie hanno accolto con entusiasmo il risultato, che rafforza il legame tra sport e comunità. Rugby Gubbio e Perugia Junior si preparano così a una stagione impegnativa, con l’orgoglio di portare i colori umbri nel massimo palcoscenico giovanile nazionale.