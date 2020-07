Comune Gualdo Tadino è Covid Free grazie all’applicazione Vcovid

tra i primi comuni ad aver attivato questa procedura

estione dell’emergenza Coronavirus per i Comuni significa non solo gestire le varie fase per la sicurezza dei cittadini, ma anche un impegno – come datore di lavoro – nei confronti dei propri dipendenti. Ecco quindi che il Comune di Gualdo Tadino, che nel periodo dell’emergenza ha visto oltre trenta dipendenti lavorare in modalitàche stanno tornando al lavoro in sede, ha scelto di gestire questo aspetto dell’emergenza Coronavirus tramite un’applicazione telematica, che è stata distribuita a tutti i dipendenti. L’applicazione,, è realizzata dalla ditta Value Farm srl con la quale il Comune ha stipulato un contratto, e può permettere di certificare – all’utenza che si reca in municipio – che la struttura comunale è Covidfree.

“Siamo tra i primi comuni ad aver attivato questa procedura, con la quale possiamo certificare che la nostra struttura è Covidfree, grazie anche alla collaborazione dei dipendenti. In questo periodo il loro impegno non è venuto mai meno, sia da parte di chi ha svolto il lavoro in sede sia da parte di chi ha lavorato da casa. L’impegno dei dipendenti e dell’Amministrazione comunale è stato quello di far funzionare gli uffici per poter dare risposte immediate ai cittadini e all’imprese. Testimonianza di questo sono i lavori pubblici partiti e in fase di definizione, le varianti al Prg, ma anche le risposte quotidiane alle esigenze dei cittadini. Per questo vogliamo ringraziare i dipendenti che in questi mesi si sono impegnati a favore della città – sottolineano il sindaco, Massimiliano Presciutti, l’assessore al Personale, Marco Parlanti, e quello all’Agenda digitale, Stefano Franceschini, che ha seguito in prima persona l’app Vcovid”.

Nei giorni scorsi Rossano Mazzieri, della Value Farm, ha avuto un incontro con gli Amministratori e gli uffici comunali preposti durante il quale ha illustrato le caratteristiche dell’applicazione e la sua funzionalità.

Value Farm Srl nasce come start-up innovativa nel 2018 da 3 soci fondatori che hanno voluto mettere a frutto l’esperienza maturata negli anni all’interno di aziende in vari settori merceologici.

L'azienda marchigiana L’azienda marchigiana nel tempo ha sviluppato tools gestionali per le piccole e medie imprese italiane ed opera su tutto il territorio nazionale. L’innovazione tecnologia è un porte forte di Value Farm che gli ha permesso di creare progetti Industria 4.0 innovativi e ad alto valore aggiunto.

“Negli ultimi 3 mesi il Covid-19 – ha spiegato Mazzieri di Value Farm -ci ha portato a sviluppare un modulo ad hoc Vcovid per la gestione del protocollo emanato dai vari DPCM dando la possibilità ai clienti di certificarsi Cvodfree. La Filottrano Volley, MC Energy, ASD Superbike Team giusto per citarne alcuni hanno attivato il servizio allo scopo di tutelare i collaboratori ed i responsabili delle strutture per avere una gestione organizzata e strutturata risparmiando tempo e denaro”.