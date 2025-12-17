Fondazione Perugia rafforza sicurezza con monitor amagnetico

Donazione innovativa all’ospedale di Branca per i pazienti

Fondazione Perugia ha compiuto un nuovo passo concreto a sostegno della sanità umbra, consegnando all’ospedale di Branca un monitor amagnetico di ultima generazione con sistema di controllo remoto. L’apparecchiatura, del valore di 57mila euro, è stata presentata ufficialmente il 17 dicembre 2025 a Palazzo Graziani, alla presenza del presidente Alcide Casini e del direttore generale dell’Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti.

Il dispositivo consente di monitorare in tempo reale i parametri vitali dei pazienti durante gli esami di risonanza magnetica, superando le limitazioni dei sistemi tradizionali. Grazie alla compatibilità con ambienti ad alto campo magnetico (1.5 e 3 tesla), garantisce sicurezza e precisione anche in condizioni complesse. L’unità rileva elettrocardiogramma, respirazione, saturazione di ossigeno, pressione arteriosa e temperatura, integrando funzioni avanzate come il calcolo dei valori MAC per l’anestesia.

Il sistema è dotato di allarmi automatici in caso di anomalie fisiologiche e permette al personale di gestire i dati da postazioni esterne tramite portale centralizzato, migliorando efficienza e comunicazione. Una tecnologia che tutela la persona e supporta il lavoro dei professionisti, rendendo più sicuri gli esami MRI.

La donazione si inserisce nel percorso di sostegno costante della Fondazione alle strutture sanitarie locali. Nel 2023, l’ente aveva già fornito un’apparecchiatura da 22mila euro per il monitoraggio dei nervi cranici, fondamentale in chirurgia del collo. Con questo nuovo intervento, Fondazione Perugia ribadisce la volontà di investire in strumenti innovativi che rafforzano la qualità dell’assistenza e la fiducia della comunità.