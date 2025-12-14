Ospedale di Branca donazione analizzatore ossido nitrico

Gubbio, 15 dicembre 2025  – Un nuovo analizzatore di ossido nitrico, del valore di 6mila euro, è stato consegnato al Centro regionale di Fibrosi Cistica dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino. La donazione è stata effettuata dall’associazione “Correreaperdifiato, insieme contro la Fibrosi Cistica”, fondata nel 2015 da Fabiola Pecci, che convive dalla nascita con questa patologia, e da suo marito Daniele Comodi, come riferisce il comunicato di Luana Pioppi.

Il macchinario consente di eseguire un test rapido e non invasivo per la diagnosi precoce della discinesia ciliare primaria, una rara malattia genetica che compromette la funzione mucociliare e favorisce infezioni polmonari e progressiva insufficienza respiratoria. Grazie a questo strumento, è possibile individuare già nei primi anni di vita i pazienti da indirizzare verso centri specialistici per ulteriori indagini di conferma. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza di Daniele Comodi e Fabiola Pecci, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione, insieme a Teresa Tedesco, direttore del presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino, Guido Pennoni, direttore della struttura complessa di Pediatria Area Nord e del Centro regionale Fibrosi Cistica, e Nicola Palladino, responsabile del Centro.

“Ringraziamo l’associazione Correreaperdifiato per il sostegno costante al nostro Centro. Grazie alle loro donazioni possiamo contare su strumenti sempre più avanzati per la diagnosi e la cura della fibrosi cistica”, hanno dichiarato i dottori Tedesco e Pennoni.

Il Centro regionale di Fibrosi Cistica, parte integrante del reparto di Pediatria dell’ospedale di Branca, accoglie pazienti pediatrici e adulti provenienti dall’Umbria e da regioni limitrofe. La struttura garantisce una presa in carico completa, con controlli programmati, ricoveri urgenti, attività diagnostica genetica e servizi di supporto psicologico e fisioterapico. L’équipe multiprofessionale, composta da dieci professionisti, assicura anche assistenza telefonica e trattamenti per patologie correlate come bronchiectasie e discinesia ciliare primitiva.

In Umbria si stimano circa 80 pazienti affetti da fibrosi cistica, oltre la metà adulti, e circa 35.000 portatori sani. Questi numeri confermano l’importanza di investire in strumenti diagnostici innovativi e di garantire un’assistenza continua e qualificata.

La donazione dell’associazione Correreaperdifiato rappresenta un gesto concreto di solidarietà e di impegno civile. Nata dall’esperienza personale di Fabiola Pecci, l’associazione ha saputo trasformare la difficoltà in energia positiva, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi. Ogni contributo ha permesso di dotare il Centro di apparecchiature moderne, migliorando la qualità della vita dei pazienti e offrendo nuove prospettive di cura.

Il nuovo analizzatore di ossido nitrico non è soltanto un macchinario, ma un simbolo di speranza. La possibilità di effettuare diagnosi precoci consente di intervenire tempestivamente, riducendo complicazioni e migliorando il percorso terapeutico. Per le famiglie, sapere che i propri figli possono contare su strumenti all’avanguardia significa affrontare la malattia con maggiore fiducia.

La cerimonia di consegna ha avuto anche un forte valore umano. La presenza di pazienti, medici e volontari ha reso evidente come la lotta alla fibrosi cistica sia una sfida condivisa, che unisce istituzioni, associazioni e comunità. L’impegno di Correreaperdifiato dimostra che la solidarietà può tradursi in risultati concreti, capaci di incidere sulla vita quotidiana di chi combatte contro una patologia complessa.

 
