Happy Christmas illumina Gualdo Tadino con festa e solidarietà

Centro storico animato da famiglie, bambini e sostegno concreto

Gualdo Tadino, 15 dicembre 2025 – Grande partecipazione ha caratterizzato l’edizione di “Happy Christmas” a Gualdo Tadino, che domenica 14 dicembre ha trasformato Piazza Martiri della Libertà in un palcoscenico di gioia e condivisione, come riferisce l’Ufficio Stampa Comune Gualdo Tadino. L’iniziativa, organizzata con il sostegno del Comune e del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, ha richiamato centinaia di persone, rendendo il cuore della città un luogo vivo e pulsante di emozioni.

Famiglie intere hanno affollato il centro storico, accompagnando i bambini tra laboratori creativi, giochi natalizi e attività di animazione. Il face painting ha colorato i volti dei più piccoli, mentre l’arrivo di Babbo Natale insieme ai personaggi Stitch e Angel ha regalato sorrisi e stupore. L’atmosfera, scandita da musica e luci, ha unito divertimento e spirito natalizio, confermando la capacità dell’evento di attrarre un pubblico ampio e variegato.

Accanto al lato festoso, la manifestazione ha ribadito un messaggio forte di solidarietà. Molti cittadini hanno scelto di sostenere la ricerca e l’assistenza pediatrica acquistando Stelle di Natale e alberelli di cioccolata, prodotti solidali messi a disposizione dal Comitato Daniele Chianelli. Ogni contributo ha rappresentato un gesto concreto a favore dei piccoli pazienti dei reparti di oncoematologia dell’ospedale di Perugia, dimostrando come la comunità sappia unire il piacere della festa al valore della generosità.

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, sottolineando l’impegno dei volontari e la collaborazione con CreaMe e l’asilo nido 101 Coccole. La sinergia tra istituzioni e associazioni ha permesso di costruire un evento capace di coniugare intrattenimento e impegno sociale, lasciando un segno positivo nella memoria collettiva.

Presente anche l’assessore comunale al Welfare, Gabriele Bazzucchi, che ha ringraziato pubblicamente i partecipanti e i donatori: “Abbiamo vissuto una giornata intensa, con un centro storico vivo e partecipato. Ringrazio gli organizzatori, i volontari e tutte le famiglie che hanno dimostrato sensibilità e generosità”.

“Happy Christmas” si conferma così un appuntamento di riferimento per la città, gemello dell’iniziativa pasquale, capace di unire festa, partecipazione e impegno sociale. La manifestazione ha mostrato come la comunità sappia rispondere con entusiasmo a proposte che intrecciano divertimento e solidarietà, rinnovando l’importanza di sostenere realtà fondamentali come il Comitato per la Vita Daniele Chianelli.

Oltre alle attività principali, l’evento ha offerto momenti di incontro tra generazioni: nonni e nipoti hanno condiviso laboratori e giochi, creando un ponte tra tradizione e modernità. La piazza si è trasformata in un mosaico di emozioni, dove il calore umano ha prevalso su ogni altra dimensione. La riuscita della manifestazione dimostra come iniziative di questo tipo possano rafforzare il tessuto sociale, stimolare la partecipazione civica e diffondere valori di solidarietà. In un periodo segnato da sfide e difficoltà, la risposta della comunità di Gualdo Tadino ha rappresentato un segnale di speranza e coesione.