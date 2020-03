#Coloriamo Sigillo – L’iniziativa del Comune rivolta ai bambini

Bambine e bambini di Sigillo scatenate la vostra creatività. In questi giorni in cui ci viene chiesto di restare a casa per contrastare la diffusione del Coronavirus, l’amministrazione comunale ha pensato di far colorare, proprio ai più piccoli, le giornate di tutta la comunità.

Una proposta che invita i bambini a realizzare un disegno, per far sapere quali giochi e attività stanno facendo in questi giorni senza scuola, ma anche un modo per stimolare la fantasia e tenerli attivi.

Partecipare all’iniziativa è semplice, basta inviare o pubblicare il proprio lavoretto usando l’hashtag #COLORIAMOSIGILLO, sia su Facebook che su Instagram.

“Cari bambini voi siete il nostro futuro e la nostra speranza – riferisce il sindaco Giampiero Fugnanesi –. In questo particolare e difficile momento abbiamo ancora più bisogno della vostra allegria, sempre in grado di regalarci un sorriso e portare coraggio nei nostri cuori. Sono fiducioso che presto torneremo alla nostra splendida quotidianità. Invito, ancora una volta, tutti i cittadini a restare in casa e rispettare tutte le misure previste per fronteggiare l’emergenza Covid-19”.