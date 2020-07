Maresciallo Guglielmo Iezza lascia Comando Stazione Carabinieri Sigillo

Il Maresciallo Guglielmo Iezza lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Sigillo, per un incarico investigativo nella provincia di Torino. Stamattina il sindaco di Sigillo, Giampiero Fugnanesi, ha voluto ringraziare il sottufficiale per l’impegno, la professionalità e lo spirito di collaborazione dimostrati in questi anni, sottolineando il profondo legame che la cittadinanza ha con i Carabinieri, vero e proprio patrimonio della comunità sigillana. Il primo cittadino, nel ringraziarlo anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale e di tutta la collettività, gli ha augurato i migliori auspici per il nuovo incarico.