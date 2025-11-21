Avvisi per locali sanitari comunali a Cerqueto

Traffico di armi, due arresti nel Milanese e sequestri MILANO (ITALPRESS) – A Garbagnate Milanese gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due cittadini italiani di 41 e 49 anni, per detenzione e traffico di armi da guerra e comuni da sparo. Il primo è stato anche denunciato per ricettazione, in quanto trovato in possesso di un’arma rubata.I poliziotti del commissariato Legnano e […]

Sequestrati 230 kg cocaina alla frontiera di Ventimiglia, arrestato camionista IMPERIA (ITALPRESS) – Presso i valichi di frontiera non si ferma l’attività della Polizia di Stato, che in questi giorni ha intensificato i controlli con l’aumento del numero di pattuglie ai valichi con la Francia anche con l’impiego della squadra mista italo francese. Durante un’attività di controllo al valico autostradale di Ventimiglia, finalizzata alla prevenzione […]

Ex Ilva, via libera Cdm a decreto con misure urgenti per continuità impianti ROMA (ITALPRESS) – Via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare la prosecuzione delle attività produttive degli stabilimenti ex Ilva, tutelare i lavoratori e riconoscere indennizzi al territorio.Tra le novità, il decreto autorizza Acciaierie d’Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria a utilizzare i 108 milioni residui del finanziamento ponte – […]

Incendio alla COP30 dell’Onu vicino al Padiglione Italia, conferenza evacuata BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – Incendio tra i padiglioni dellaCop30 a Belem, in Brasile. Tutti i presenti sono stati evacuati.Non è ancora chiara la natura del rogo, che si è sviluppato nella zona B, vicinissima al Padiglione Italia. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. – Foto Italpress – (ITALPRESS).

Sport e Salute lancia una partnership che accende la cultura del movimento ROMA (ITALPRESS) – Luce come vita. Movimento come essenza. Sport come energia vitale di tutti. Con queste parole prende vita la nuova partnership triennale tra Sport e Salute e adidas, che da oggi diventa main partner della società partecipata dello Stato che si occupa di sviluppo e della crescita dello sport e dei corretti stili […]

Cina, sindaci di tutto il mondo discutono di governance urbana a Nanchino NANCHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un forum che riunisce sindaci e rappresentanti di amministrazioni comunali di dieci Paesi si è aperto mercoledì a Nanchino, capoluogo della provincia orientale cinese di Jiangsu, motore economico del Paese. Con il tema “Fiumi che scorrono, futuro che converge”, il Global Mayors Dialogue di Nanchino si concentra sulla condivisione di esperienze […]

Cina, donazioni rafforzano sforzi di conservazione di Grotte di Dunhuang LANZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Fondazione cinese per la ricerca e la conservazione delle grotte di Dunhuang ha ricevuto, negli ultimi 30 anni, donazioni per 210 milioni di yuan (circa 30 milioni di dollari). Questi contributi sono stati fondamentali per la tutela del sito dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, situato nella provincia nordoccidentale cinese di Gansu. […]

Prevenire, curare, sostenere: la sfida al Diabete di Tipo 2 ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi a Roma l’evento di presentazione del policy paper Prevenire, curare, sostenere: la sfida al Diabete di Tipo 2, alla presenza di rappresentanti delle Istituzioni, della Comunità Scientifica e delle Associazioni di pazienti impegnate in ambito diabetologico. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con AstraZeneca Italia, conclude il percorso avviato dal […]

COP30, Pichetto Fratin “Con Guterres confronto per compromesso onorevole” BELEM (BRASILE) (ITALPRESS) – “Il segretario generale delle Nazioni Unite ha chiesto di incontrare l’Italia per un confronto e per avere la nostra opinione, ha chiesto la collaborazione per riuscire a raggiungere un obiettivo di un compromesso onorevole rispetto alle posizioni di altri Paesi”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, […]