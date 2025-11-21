Avvisi per locali sanitari comunali a Cerqueto

Due immobili disponibili per attività mediche e socio-sanitarie
Il Comune di Gualdo Tadino ha reso noto la pubblicazione di due avvisi pubblici per la locazione di immobili comunali destinati a servizi sanitari e socio-sanitari nella frazione di Cerqueto. L’iniziativa mira a rafforzare la presenza di strutture mediche sul territorio, offrendo spazi idonei a studi professionali e attività specialistiche.
Gli avvisi riguardano due immobili situati in Via Aldo Moro: il primo al civico 61, già sede della ex farmacia comunale; il secondo al civico 65, composto da tre locali predisposti per studi medici, ambulatori, poliambulatori specialistici e attività riabilitative. Entrambi gli spazi potranno essere utilizzati da professionisti singoli, associazioni o enti interessati.
Il bando prevede la possibilità di sublocazione o condivisione degli ambienti con altri operatori sanitari. Eventuali lavori di adeguamento saranno a carico del locatario, ma se rientranti nella manutenzione straordinaria di competenza comunale, le spese potranno essere detratte dai canoni di locazione, previa autorizzazione.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 13 dicembre 2025 tramite PEC all’indirizzo gualdotadino@letterecertificate.it, utilizzando il modello Allegato A. L’Amministrazione si riserva di indire una gara tra i soggetti che avranno presentato domanda.
Per informazioni e sopralluoghi è possibile rivolgersi all’Ufficio Patrimonio – Settore Tecnico, contattando Marco Tini (075 9150275), Francesca Pascolini (075 9150279) o Fabrizio Fabbri (075 9150238). La documentazione completa è disponibile sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
Questa iniziativa rappresenta un passo concreto verso il potenziamento dei servizi sanitari locali, con l’obiettivo di garantire maggiore accessibilità e qualità delle cure per i cittadini di Cerqueto e delle aree limitrofe.
