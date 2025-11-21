Articolo 21, a Gualdo Tadino due giorni per la libertà

Studenti e giornalisti insieme per difendere la Costituzione

Al teatro Don Bosco di Gualdo Tadino si è aperta la Festa Nazionale di Articolo 21, due giornate dedicate alla libertà di stampa, di pensiero e di espressione. L’iniziativa, promossa dal Comune e dall’Associazione Articolo 21 – “Il dovere di informare, il diritto ad essere informati” – ha portato in platea decine di studenti degli istituti Casimiri e Gualdo Tadino–Casacastalda, protagonisti di un percorso che intreccia cultura, memoria e impegno civile, come riporta l’ufficio stampa della Provincia di Perugia.

La mattinata è stata inaugurata dalla rappresentazione teatrale “Disarmare. Voce del verbo amare”, portata in scena dall’attrice e scrittrice Angela Iantosca. Subito dopo, un confronto aperto ha visto dialogare la stessa Iantosca, Beppe Giulietti, coordinatore nazionale di Articolo 21, e il sindaco di Gualdo Tadino nonché presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti.

Presciutti ha rivolto parole dirette ai ragazzi, sottolineando che la libertà non è un concetto astratto ma un impegno quotidiano. “Voi siete il presente, non solo il futuro”, ha detto, ricordando come il diritto di esprimersi e di informarsi sia una conquista che non può essere data per scontata. Ha richiamato l’attenzione sui giovani che in altre parti del mondo non hanno mai conosciuto questa possibilità e sui giornalisti che hanno perso la vita cercando la verità. “La Costituzione non si tocca, va difesa ogni giorno. È la nostra bibbia laica”, ha ribadito, insistendo sul valore dell’informazione libera come antidoto alla disinformazione.

Nel pomeriggio la manifestazione ha proseguito con la cerimonia di intitolazione del Parco dei Campetti di San Rocco a Tina Anselmi, figura simbolo di coraggio e democrazia. Un gesto che ha voluto rendere omaggio a una donna che ha incarnato i valori della partecipazione e della responsabilità civile.

La seconda giornata, sabato 22 novembre, culminerà con l’incontro “Report e non solo” nella Sala Progetto Meet, adiacente al teatro. Protagonisti saranno Paolo Mondani, giornalista Rai, e Sigfrido Ranucci, conduttore del programma Report, collegato online. Un’occasione straordinaria per dialogare con due volti del giornalismo d’inchiesta italiano, da anni impegnati a difendere trasparenza e libertà.

La Festa di Articolo 21 si propone come un laboratorio di riflessione e testimonianza. Un invito a comprendere che la libertà non è mai un punto d’arrivo. È un percorso che richiede attenzione, responsabilità e coraggio, soprattutto da parte delle nuove generazioni. Gli studenti presenti hanno potuto confrontarsi con esperienze dirette e con figure di riferimento, vivendo la manifestazione come un momento di crescita personale e collettiva.

Due giorni che ricordano come la libertà di stampa e di pensiero sia un bene comune da difendere, un patrimonio che appartiene a tutti e che va rinnovato ogni giorno con gesti concreti.