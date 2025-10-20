Costituzione e uguaglianza, confronto Anpi a Gubbio

Docenti ed esperti alla Biblioteca Sperelliana il 25 ottobre
Una riflessione collettiva sull’uguaglianza sancita dall’articolo 3 della Costituzione sarà al centro dell’incontro promosso dalla sezione Anpi “Walkiria Terradura” di Gubbio, previsto per sabato 25 ottobre alle ore 17 presso la Biblioteca Sperelliana.
L’appuntamento nasce per approfondire, nel concreto della vita civile, il principio che riconosce a ogni cittadino pari dignità sociale davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali.
A coordinare i lavori sarà l’avvocato Mario Bruto Gaggioli Santini, guida del confronto tra accademici e professionisti invitati a discutere dei molteplici significati dell’articolo fondativo della democrazia italiana. Tra i relatori figurano Carlo Calvieri, docente di diritto costituzionale all’Università di Perugia; Annamaria Cherubini, vicerettrice dell’Università del Salento con delega alle politiche di genere; Nicoletta Ghigi, filosofa teoretica dell’Università di Perugia; e Dimitri Mugnai, professore di analisi matematica all’Università della Tuscia.
Il dialogo sarà arricchito dagli interventi della dirigente scolastica Francesca Pinna, della mediatrice culturale Maymouna Abdel Qader e dell’ex sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, chiamati a condividere esperienze e punti di vista sul tema dell’inclusione e delle disuguaglianze.
Come riferito nel comunicato diffuso dall’Anpi “Walkiria Terradura”, l’incontro rappresenta l’avvio di un ciclo di approfondimenti dedicato ai principi della Carta costituzionale, che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori appuntamenti mirati a esaminare, uno per uno, gli articoli fondamentali che regolano diritti, doveri e libertà dei cittadini italiani.
