Costituzione e uguaglianza, confronto Anpi a Gubbio

Cina: ferrovie, in aumento del 6% i viaggi passeggeri nei primi 9 mesi PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La rete ferroviaria cinese ha registrato un aumento dei viaggi passeggeri nei primi nove mesi di quest’anno, con un totale di 3,54 miliardi di viaggi passeggeri effettuati, in aumento del 6% su base annua, secondo l’operatore ferroviario del Paese.Questa cifra rappresenta un livello record per lo stesso periodo storico, ha affermato […]

Coppa Davis, Italia alle Final 8 di Bologna senza Sinner Il ct azzurro Volandri convoca Musetti, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Vavassori.

A Washington la mostra sul Festino di Santa Rosalia WASHINGTON (ITALPRESS) – Fa tappa a Washington la mostra sul Festino di Santa Rosalia. L’esposizione presenta una selezione di scatti fotografici vincitori del concorso “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, insieme ad altre immagini realizzate da chi vive il Festino, lo attende e lo celebra ogni anno nel capoluogo siciliano. Il progetto fa parte del calendario […]

Yamaha, una gamma di scooter contro il ritmo frenetico della città MILANO (ITALPRESS) – Con il ritorno alle attività quotidiane, tra lavoro, studio e impegni di ogni giorno, la città torna a vivere con il suo ritmo frenetico. Tra traffico intenso, parcheggi limitati e percorsi sempre più complessi, la mobilità urbana richiede strumenti pratici, sicuri e tecnologicamente avanzati. Lo scooter si conferma l’alleato ideale per affrontare […]

Zelensky sente Macron “Momento di spingere per la fine della guerra” KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ci stiamo avvicinando a una possibile fine della guerra. Ve lo dico con certezza. Questo non significa che finirà definitivamente, ma il Presidente Trump ha ottenuto molto in Medio Oriente e, cavalcando quest’onda, vuole porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina”: a dirlo il presidente ucraiano Volodymyr Zelensky, parlando con […]

Le Forze di difesa israeliane annunciano la ripresa della tregua a Gaza ROMA (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato la ripresa della tregua nella Striscia di Gaza, interrotta domenica mattina dopo un attacco di Hamas contro le truppe israeliane a Rafah, nel sud dell’enclave, che ha causato la morte di due soldati e il ferimento di tre. In risposta, Israele ha lanciato una […]

Governo, Meloni “Oggi diventa il terzo più longevo, avanti con serietà” Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

Bolivia, Rodrigo Paz vince le elezioni presidenziali LA PAZ (BOLIVIA) (ITALPRESS) – La Bolivia ha un nuovo presidente: Rodrigo Paz ha infatti vinto le elezioni e assumerà l’incarico a partire dall’8 novembre. Secondo i risultati preliminari forniti dal Tribunale Supremo Elettorale, nel ballottaggio il centrista Paz si è imposto con il 54% dei voti contro il 45% dell’avversario Jorge “Tuto” Quiroga e […]

Arrestato ad Abu Dhabi latitante ritenuto mandante omicidio a Pomezia Ad Abu Dhabi, la Polizia degli Emirati Arabi Uniti ha arrestato un cittadino albanese