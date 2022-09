Search for: Search Button

Screening e informazione gratuiti per la prevenzione delle malattie cardiache



La prevenzione prima di tutto. Giovedì 29 settembre, in occasione della giornata mondiale del cuore, l’associazione “Gli amici del cuore Gubbio” Aps, in collaborazione con Kineo Palestra della Salute di Gubbio, si fa promotrice di un’importante iniziativa di screening della salute e anamnesi posturale, rivolta a tutta la popolazione.

L’iniziativa, completamente gratuita per quanti vorranno aderirvi, si terrà in piazza 40 Martiri a Gubbio, dalle 16 fino alle 20. L’obiettivo dell’evento è quello di offrire informazioni e far capire l’importanza di una adeguata attività fisica necessaria per la buona salute del cuore. Un invito, dunque, aperta a tutti gli eugubini e non solo.

“Abbiamo colto l’occasione per diffondere e sensibilizzare– spiega il direttore e project managment, Ketty Kostadinova di Kineo Palestra della Salute di Gubbio – la cittadinanza su un argomento così importante come quello della prevenzione. Una collaborazione con l’Associazione in cui il nostro ruolo è quello di rendere ancor più efficace e veloce la ripresa delle persone che hanno avuto necessità di interventi chirurgici.

E’ attraverso l’esercizio fisico adattato con i dottori in scienze motorie, che attraverso una indicazione medica, sanno rendere ancora più veloce e migliore il periodo post operatorio. La prevenzione è di fondamentale importanza. Screening, materiali informativi e convegni a cura della Associazione ‘Amici del Cuore’ aiutano molto nella prevenzione. Il nostro compito è quello di offrire un contributo concreto attraverso un’anamnesi e attività fisica adattata per migliorare e raggiungere un sano stile di vita”.