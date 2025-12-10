Valentina Panfili presenta “Senti chi pensa” a Gubbio

Un libro che racconta Davide e la forza della diversità

Venerdì 12 dicembre alle ore 17:00, presso l’Ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana di Gubbio, sarà presentato il volume “Senti chi pensa”, opera prima di Valentina Panfili. Il libro, edito da Ultra Edizioni, nasce dall’esperienza quotidiana con suo figlio Davide e si concentra sui temi della comunicazione non verbale, dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze nel contesto scolastico e sociale.

Davide, tredicenne eugubino, affronta la vita con strumenti che compensano le sue difficoltà motorie e verbali: un comunicatore a puntatore oculare, un deambulatore e una carrozzina motorizzata. Nonostante la disabilità, il ragazzo si distingue per intelligenza vivace, ironia e capacità di sorprendere, dimostrando che la diversità non è un limite ma una prospettiva diversa sul mondo. Le pagine del libro restituiscono episodi di vita quotidiana: dalle lezioni scolastiche ai pomeriggi con gli amici, dalle simpatie adolescenziali alle piccole marachelle. Ogni capitolo diventa un tassello di un percorso fatto di conquiste, ostacoli e sorrisi.

L’iniziativa, a ingresso libero e patrocinata dal Comune di Gubbio, rappresenta la prima uscita pubblica del volume. Saranno presenti l’autrice, Davide e figure di riferimento della comunità, tra cui il docente di sostegno Andrea Angeloni. A moderare l’incontro sarà il giornalista Giacomo Branco, che guiderà un dialogo informale volto a evidenziare come la diversità sia una risorsa educativa e sociale.

Al termine della presentazione sarà possibile acquistare copie del libro, già disponibili anche nelle librerie e online. Panfili, già presidente dell’associazione eugubina La Carica dei 404, sottolinea come questo progetto racchiuda la sua vita familiare e il desiderio di condividere un messaggio universale: la forza di chi pensa oltre le parole.