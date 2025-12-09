Gualdo Tadino rivitalizza il centro con incentivi e residenza

Oltre 105 mila euro mobilitati: Boom per bandi su imprese e under 40

Un anno dopo il loro lancio, i bandi comunali “Benvenuti a Gualdo” e “Impresa al Centro” hanno superato le aspettative, innescando un tangibile processo di rilancio per il nucleo storico di Gualdo Tadino. L’Amministrazione locale ha reso noti i bilanci di queste due misure strategiche, concepite per incoraggiare il ripopolamento abitativo e sostenere gli investimenti nel tessuto economico centrale della città. La presentazione, tenutasi martedì 9 dicembre presso la Sala Consiliare del Municipio, ha visto il Sindaco Massimiliano Presciutti e l’Assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Locchi illustrare in dettaglio l’efficacia delle azioni intraprese, confermando la piena validità degli strumenti finanziati con risorse esclusivamente comunali e avviati nel 2024.

I dati esaminati, relativi al primo anno di operatività dei bandi scaduti lo scorso 30 novembre, delineano un quadro di risposta entusiasta da parte del tessuto imprenditoriale e delle nuove generazioni. L’Assessore Locchi ha espresso viva soddisfazione per l’adesione, in particolare da parte di attività commerciali e giovani cittadini con meno di 40 anni, che hanno colto l’opportunità di investire o di stabilirsi nel cuore storico.

Il bando “Impresa al Centro”, mirato al sostegno di esercizi commerciali, attività artigianali e pubblici esercizi, ha catalizzato un interesse significativo. Sono state esaminate 25 domande di partecipazione, di cui 4 relative a nuove aperture imprenditoriali e 21 a realtà commerciali già attive e consolidate. L’intervento del Comune ha permesso l’erogazione di contributi complessivi pari a 57.152,76 euro. Tale somma si è ripartita in 19.962,25 euro destinati a supportare le 4 nuove imprese che hanno scelto di insediarsi nel centro, e 37.190,51 euro per le 21 attività preesistenti. L’effetto moltiplicatore di questo stanziamento è stato notevole: l’investimento complessivo generato direttamente dalle aziende beneficiarie ha infatti raggiunto la cifra di 105.214,19 euro.

Parallelamente, il programma “Benvenuti a Gualdo”, concepito per rafforzare la residenzialità giovanile, ha registrato un successo qualitativo. Il contributo, rivolto alle famiglie under 40 disposte a prendere in affitto un’abitazione nel centro storico, è stato richiesto e concesso a 4 nuclei familiari. È particolarmente incoraggiante notare che due di queste famiglie provengono da Comuni limitrofi, un segnale che evidenzia l’attrattività generata dalle politiche abitative attuate. Le restanti due famiglie erano invece già residenti nel territorio comunale di Gualdo Tadino.

L’Amministrazione ha sottolineato come la vitalità percepita durante l’estate sia stata in parte una diretta conseguenza di queste misure, che si inseriscono in un piano più ampio di riqualificazione urbana e miglioramento dei servizi. Tra le azioni correlate sono state ricordate l’implementazione di nuovi parcheggi a strisce blu, l’estensione dell’orario di utilizzo dell’ascensore comunale e un ricco calendario di eventi civici.

Il Sindaco Presciutti ha concluso ribadendo la ferma volontà di proseguire su questa traiettoria di sviluppo a medio-lungo termine. Ha enfatizzato l’eccezionalità dello sforzo finanziario profuso, rimarcando come l’erogazione di contributi a fondo perduto per le imprese sia una pratica rara non solo a livello regionale in Umbria, ma nell’intero panorama nazionale. L’alta partecipazione dimostra una rinnovata fiducia e una propensione all’investimento da parte degli operatori economici. L’annuncio più significativo riguarda il futuro: dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione, nuovi bandi e ulteriori strumenti di incentivazione verranno presentati nel 2026, continuando a supportare coloro che sceglieranno di scommettere sul futuro del centro storico di Gualdo Tadino. Il risultato conseguito conferma la concretezza e l’impatto delle misure finanziarie attuate, ponendo le basi per una rigenerazione urbana duratura.