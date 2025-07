Armillei e Municchi dominano la 10 km di Valsorda

Nulli e Cortona trionfano nella 20 km del Valsorda Trail

Malgrado il maltempo e un acquazzone a metà mattinata, la 18ª edizione della “Tra i monti de Gualdo” e la 5ª del “Valsorda Trail – Memorial Antonio Fabi” si sono regolarmente svolte in località Valsorda, raccogliendo circa 250 partecipanti tra gare competitive e camminata ecologica. L’evento organizzato da Atletica Taino, sotto la guida del presidente Mario Procacci, ha confermato il successo dell’iniziativa anche in condizioni meteo avverse.

Nella prova da 10 km con dislivello positivo di 500 metri, Lorenzo Armillei del Titans Team Nocera Umbra ha chiuso al primo posto con il tempo di 42:55, mantenendo una media di 4:17 min/km. Alle sue spalle Alessandro Mezzetti della Grifo Runners Perugia in 43:46 e Filippo Buoncompagni della Pietralunga Runners, vincitore dell’edizione precedente, con 44:25.

Sul fronte femminile, Marcella Municchi della Track&Field Master ha conquistato la vetta della classifica generale con il tempo di 53:04, tenendo una media di 5:18 min/km. Seconda posizione per Maria Rossi (Runcard) in 53:17, seguita da Benedetta Caporicci (Molon Labe) che ha chiuso in 53:35.

Nel “Valsorda Trail”, gara da 20 km alla terza edizione del Memorial Antonio Fabi, affermazione per Giulio Nulli della Atletica Winner Foligno che ha fermato il cronometro a 01:38:36. Ottima anche la prestazione di Cristian Calzuola dell’Atletica Taino, secondo con 01:39:54, migliorando di oltre due minuti il risultato dell’anno scorso. Terzo Gianluca Temperelli (Runcard) in 01:40:41.

Tra le donne, la più veloce è stata Sara Cortona della Atletica Il Colle, che ha terminato la prova in 02:04:39. Seconda classificata Gioia Chiodi di Space Running (02:07:29), terza Lorena Fiastra della Tx Fitness in 02:12:38. I vincitori della 20 km sono stati premiati dai familiari di Antonio Fabi con piatti in ceramica artistica gualdese in riflesso oro e rubino. Gli altri premi sono stati consegnati dal presidente Procacci e dall’assessore comunale Jada Commodi.

Tra le società più numerose, la Pietralunga Runners ha conquistato il primo posto, seguita da Assisi Runners; terze a pari merito Gubbio Runners e Atletica Il Colle.

Ad ogni partecipante è stato consegnato un pacco gara con una bottiglia di birra artigianale Flea e relativo bicchiere. Nonostante la pioggia, il ristoro finale ha mantenuto l’atteso appuntamento con la tradizionale barbozza alla brace, punto centrale della festa.

In chiusura, sono arrivati i ringraziamenti a sponsor, volontari e amministrazione comunale. Il presidente Procacci ha invitato tutti alla seconda edizione della Stra-Rigali, in programma mercoledì 16 luglio alle 19 nella frazione di Rigali, su un tracciato pianeggiante di 7 km, nell’ambito della Sagra della Caramella Tartufata e della Corsa con la Botte.