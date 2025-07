Semaforo verde per le iscrizioni al 60° Trofeo Luigi Fagioli

Il sesto round del Campionato Italiano Supersalita e il quinto del Tricolore Auto storiche danno appuntamento in contemporanea a Gubbio nel weekend del 24 agosto puntando sui massimi standard organizzativi, sportivi e culturali che hanno esaltato la cronoscalata umbra fino a diventare la “Montecarlo delle Salite”, pronta a vivere una settimana di eventi e iniziative per piloti e pubblico e celebrare l’importante anniversario. Adesioni fino al 18 agosto: la gara, che sarà trasmessa in diretta su AciSport TV, è valida anche per CIVM Nord/Sud, Tricolore Bicilindriche e Challenge Assominicar

Per il Trofeo Luigi Fagioli l’operazione 60esimo prende definitivamente il via con l’apertura delle iscrizioni alla cronoscalata umbra, una delle più attese e ambìte nel calendario 2025. L’importante anniversario sarà celebrato e vissuto tra eventi e ospiti speciali per l’intera settimana che porta al clou del weekend del 24 agosto, quando a Gubbio si incontreranno il Campionato Italiano Supersalita e il Campionato Italiano Velocità Salita Auto storiche (CIVSA).

Dopo quasi vent’anni è la prima volta che la gara organizzata dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (CECA) presenta la doppia validità contemporanea per le due massime serie tricolori. E’ il coronamento degli elevati standard dimostrati e riconosciuti che negli anni hanno permesso al Trofeo Fagioli di diventare la “Montecarlo delle Salite” e nel 2018 di ospitare il FIA Hill Climb Masters, le “Olimpiadi delle Salite”, con 23 nazioni rappresentate. La nuova immagine e la nuova veste grafica realizzate per l’edizione che celebra il 60esimo della cronoscalata e presentate in una serata speciale che ha ospitato anche il popolare Jimmy Ghione sono state il primo segnale di un ulteriore rilancio sempre nel rispetto della propria storia, perché anche quest’anno il CECA punta ad affinare ulteriormente gli aspetti e i meccanismi logistico-organizzativi e a offrire a piloti, addetti ai lavori, città e pubblico una serie di iniziative collaterali ancora più prestigiose.

Con al fianco numerose realtà ed enti locali, il programma generale sarà svelato nelle prossime settimane, nel frattempo il lavoro del CECA prosegue su tutti i fronti: le iscrizioni al 60° Trofeo Luigi Fagioli si sono aperte il 14 luglio e dovranno essere perfezionate per via telematica entro lunedì 18 agosto alle ore 23.59. In linea con quella degli anni scorsi, la procedura resta agevole e prevede un primo passaggio di pre-iscrizione nell’area riservata del portale di ACI e poi il completamento dell’operazione attraverso il sito http://rallyenter.it, dove è presente tutta la modulistica necessaria. Per ulteriori informazioni o istruzioni, è sempre possibile fare riferimento al sito ufficiale della manifestazione www.trofeofagioli.it.

Il tracciato di gara eugubino si snoda lungo i 4150 metri che dalle porte della città raggiunge il valico di Madonna della Cima, pronto a ospitare i migliori specialisti impegnati al volante di ogni tipologia di auto da corsa (Prototipi, monoposto, GT, Rally ecc.): oltre che come sesto round e prima finale del Campionato Italiano Supersalita 2025 (previsto il coefficiente punteggio maggiorato a 1,5) e come quinto round del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (che oltre ai punti tricolori assegna la Coppa Città di Gubbio), il 22-24 agosto l’edizione numero 60 del Trofeo Fagioli è valida anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) Nord e Sud, il Campionato Italiano Bicilindriche e il Challenge Assominicar.

Il programma generale del weekend di gara riserva la giornata di venerdì alle verifiche tecniche e sportive, il sabato dalle 9.30 alle due salite di prove ufficiali e la domenica alle 9.00 al clou delle due gare del Tricolore SuperSalita e Auto storiche, con le sfide del 24 agosto che possono essere vissute anche in diretta televisiva su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e i canali web ufficiali della stessa Federazione. Nel 2024 la vittoria tricolore andò al pluricampione fiorentino Simone Faggioli, che al volante della Nova Proto Np01 Zytek si impose con il crono totale di 3’11”83, precedendo sul podio i due giovani siciliani Luigi Fazzino (Osella Pa30) e Francesco Conticelli (Nova Proto Np01), staccati rispettivamente di 2,75 e 4,5 secondi.