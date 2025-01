EMI Basket Gubbio batte New Fortitudo Isernia 79-51

L’EMI Basket Gubbio riprende il suo cammino con una vittoria significativa contro la *New Fortitudo Isernia, con il punteggio di **79 a 51. Questa vittoria segna una ripresa per i giocatori di coach **Cecchini* dopo la sconfitta subita nella partita precedente contro il Foligno.

La partita, disputata sabato pomeriggio, è stata dominata fin dall’inizio dagli eugubini. Sin dalle prime fasi, il Gubbio ha dimostrato la sua superiorità, impedendo agli avversari di avere spazio per reagire. Nel primo quarto, la *New Fortitudo* ha cercato di tenere il passo grazie ai punti segnati da *Conidi*, ma la mancanza di giocatori in panchina, con solo sette elementi disponibili, ha reso difficile mantenere il ritmo.

Nel secondo quarto, il Gubbio ha ampliato il divario, portando il punteggio a *48-26* all’intervallo. Il terzo e quarto tempo sono stati una formalità per i padroni di casa, che hanno permesso a tutti i dodici convocati di giocare. Da sottolineare l’ottimo esordio in *Serie C* della guardia eugubina classe *2004 Antonio Flamini, che ha segnato **11 punti, risultando tra i migliori marcatori insieme a **De Angelis, **Giorgetti* e *Setkic*.

La soddisfazione per lo staff tecnico è stata evidente, soprattutto per l’approccio mentale dimostrato dalla squadra. Tornare alla vittoria, sebbene contro un avversario non tra i più temibili del girone, è stato un segnale positivo per il prosieguo della stagione.

In termini di classifica, il *Gubbio* ha raggiunto l’Assisi a *22 punti, approfittando del turno di riposo degli avversari. Tuttavia, le vittorie di **Perugia, **Foligno* e *Gualdo* hanno mantenuto invariato il distacco, sia sopra che sotto in classifica.

Il Gubbio tornerà ad allenarsi domani per prepararsi alla prossima sfida, prevista per sabato pomeriggio alle ore *18:30. La partita si terrà presso la “Polivalente” e vedrà la squadra eugubina affrontare il **Roseto Basket Academy*.

*BASKET GUBBIO – NEW FORTITUDO ISERNIA 79-51*

*BASKET GUBBIO:* Di Simone 8, De Angelis 11, Cecchini 6, Rombi 7, Sabotig 3, Pascolini, Carsetti 2, Giorgetti 11, Vispi, Flamini 11, Razzi 9, Setkic 11.

*NEW FORTITUDO ISERNIA:* Conidi 22, Covassin 5, Stupelis 4, Chiacchiari 2, Zullo, Rodriguez ne, Osarenkhoe 10, Ferraro 8.

*PARZIALI:* 22-15, 26-11, 17-15, 14-10

*PROGRESSIVI:* 22-15, 48-26, 65-41, 79-51