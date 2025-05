Gubbio si veste di rosa per il Giro: festa in città

Eventi, musica e pedalate per la tappa del 18 maggio

La città di Gubbio si prepara a diventare protagonista di una due giorni carica di entusiasmo, sport e visibilità internazionale in occasione della partenza della nona tappa del Giro d’Italia 2025, prevista per domenica 18 maggio. Il programma ufficiale delle celebrazioni, presentato questa mattina a Palazzo Pretorio, prevede un fitto calendario di iniziative distribuite tra sabato 17 e domenica 18 maggio, con l’obiettivo di trasformare la città in un vivace palcoscenico urbano immerso nei colori e nell’atmosfera della celebre corsa ciclistica.

Il fine settimana dedicato al Giro prenderà il via nel pomeriggio di sabato 17 maggio con “La Notte Rosa – Un Giro da vivere”, manifestazione pensata per coinvolgere la cittadinanza e i visitatori in un’esperienza collettiva di festa. Alle 15.00, presso la pista ciclabile “Le Cerque”, partirà la Pedalata Rosa, aperta agli iscritti delle associazioni sportive locali e a tutti i cittadini desiderosi di partecipare. Seguirà, alle 17.30, l’apertura del Villaggio Sponsor in Piazza San Giovanni, dove sarà possibile immergersi nel mondo del Giro tra musica e prodotti ufficiali.

A partire dalle 18.00 e fino a mezzanotte, Corso Garibaldi diventerà l’epicentro delle celebrazioni, con il circuito enogastronomico della Tappa Spritz, intrattenimento musicale dal vivo e DJ set firmato Simon Dub. La band FSO – Original Mashup sarà protagonista dell’evento musicale principale, contribuendo a rafforzare il clima di festa che accompagnerà l’intera serata.

Il giorno successivo, domenica 18 maggio, la città darà il benvenuto alla partenza della nona tappa Gubbio-Siena con una serie di eventi a partire dalle prime ore del mattino. Alle 7.30 prenderà il via la Pedalata Mediolanum sul tracciato Gubbio-Fossato di Vico andata e ritorno. Alle 10.00, in Piazza Quaranta Martiri, inizieranno le attività ufficiali legate alla corsa, con l’apertura del Villaggio Sponsor e l’iniziativa Biciscuola, rivolta alle scuole primarie della città.

L’evento, descritto dagli organizzatori come un’occasione storica, coinvolgerà l’intera città anche sul piano logistico e promozionale. Il sindaco Vittorio Fiorucci, intervenuto durante la conferenza stampa, ha evidenziato l’importanza della manifestazione per il territorio eugubino in termini di visibilità internazionale. Il Giro d’Italia – ha sottolineato – rappresenta una vetrina globale in grado di connettere comunità diverse sotto il segno dello sport, e per Gubbio costituisce un’opportunità unica di promozione culturale e turistica.

Sul piano mediatico, l’evento si annuncia con cifre da primato. Saranno impiegati 50 mezzi di produzione televisiva, tra cui 3 grandi truck, 10 moto, 2 elicotteri e 48 telecamere, di cui 10 fisse a terra, 5 mobili montate sulle moto e 2 aeree. Si prevedono oltre 20mila ore di programmazione, trasmesse in diretta in 200 Paesi e distribuite su cinque continenti per un totale di 100 ore di copertura televisiva in diretta.

L’assessore allo Sport Carlotta Colaiacovo ha sottolineato il forte coinvolgimento della cittadinanza nell’organizzazione delle attività collaterali alla corsa. L’intera città – ha evidenziato – ha risposto con entusiasmo, partecipazione e spirito collaborativo, contribuendo alla realizzazione di progetti tematici e alla personalizzazione degli spazi urbani con decorazioni in rosa, gadget e vetrine a tema. L’obiettivo condiviso è quello di valorizzare Gubbio come punto di riferimento culturale e sportivo in ambito nazionale, trasformando l’evento in un’esperienza immersiva e condivisa.

Il fine settimana del 17 e 18 maggio vedrà dunque Gubbio indossare i colori simbolo del Giro d’Italia, offrendo una cornice festosa e accogliente non solo per atleti e addetti ai lavori, ma anche per cittadini e turisti attesi in grande numero. L’intera macchina organizzativa è attualmente impegnata negli ultimi preparativi per garantire la piena riuscita di una manifestazione destinata a lasciare un’impronta significativa nella storia recente della città.