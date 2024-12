Il Gubbio vince il derby con il Gualdo: prima sconfitta stagionale

Il Gubbio vince il derby con il Gualdo, 84-69: prima sconfitta stagionale per i gualdesi

Il Gubbio vince – Il derby tra EMI Basket Gubbio e Basket Gualdo è stato dominato dalla squadra di casa, che si è imposta con il punteggio di 84-69, infliggendo così la prima sconfitta stagionale alla capolista. Questo risultato è ancora più significativo in quanto arriva a pochi giorni dalle festività natalizie, regalando a giocatori, tifosi e società un motivo in più per sorridere.

Dal primo minuto di gioco, la squadra di coach Cecchini ha mostrato un atteggiamento determinato, giocando con grande intensità e lucidità in ogni fase del match. La partita è stata segnata da un’ottima difesa, che ha concesso pochi spazi agli attacchi dei gualdesi, sempre pronti a rispondere con azioni di qualità. Tuttavia, l’aggressività dei biancoblù ha impedito loro di recuperare terreno, mentre in attacco il Gubbio si è rivelato spietato. La prima metà di partita si è conclusa con un divario di 48-35, segnando già un chiaro vantaggio per i padroni di casa.

Nonostante il punteggio sfavorevole, il Basket Gualdo ha continuato a lottare, mantenendo sempre viva la speranza di un possibile rientro. I ragazzi di coach Marini hanno cercato di restare in partita con le individualità più forti, come Filahi e Monacelli, ma le difese gubbiesi sono state efficaci nel limitare i loro spazi. Sabotig, con i suoi 20 punti, è stato il miglior marcatore per i padroni di casa, seguito da un ottimo Razzi, autore di 18 punti. Da sottolineare anche il ritorno decisivo di Di Simone, il cui contributo è stato fondamentale nei momenti clou del match.

A sostenere la squadra c’era una Polivalente gremita di tifosi che ha incitato incessantemente i biancoblù, contribuendo alla vittoria con il loro entusiasmo. La presenza del pubblico gualdese è stata importante, anche se sarebbe auspicabile che in future occasioni il campanilismo lasci spazio a un maggiore rispetto reciproco tra le due tifoserie.

Con questa vittoria, l’EMI Basket Gubbio sale a 18 punti in classifica, riducendo il distacco dalla capolista Basket Gualdo a soli 2 punti. Un risultato che consente alla squadra di affrontare le festività natalizie con un morale alto e un’ulteriore motivazione per il proseguimento del campionato. Il sorriso dei tifosi è amplificato da un altro motivo di gioia: proprio il 21 dicembre 2023, l’EMI Basket Gubbio vinceva la Coppa Umbria in finale contro la Nestor Marsciano. La coincidenza di date con un altro evento storico, come il primo incontro di basket della storia, che si svolgeva il 21 dicembre 1891, rende ancora più simbolica questa giornata per il team e i suoi sostenitori.

L’appuntamento con il ritorno in campo è fissato per il 12 gennaio 2025, quando l’EMI Basket Gubbio affronterà l’Unibasket Lanciano in trasferta. La pausa natalizia sarà quindi un’occasione per riflettere su quanto di positivo sia stato fatto fino ad ora, mantenendo alta la concentrazione per il proseguimento della stagione.

Nel dettaglio della partita, sono stati i seguenti i principali protagonisti delle due squadre:

Gubbio:

Sabotig: 20 punti

Razzi: 18 punti

Di Simone: 12 punti

Rombi: 14 punti

Giorgetti: 10 punti

Setkic: 7 punti

Gualdo:

Filahi: 17 punti

Monacelli: 14 punti

Vukobrat: 12 punti

Ferraro: 11 punti

Marini L.: 8 punti

I parziali di gioco sono stati i seguenti:

28-22

20-13

17-16

19-18

I progressivi del match sono stati:

28-22

48-35

65-51

84-69

Da segnalare che durante il match è stato espulso per cinque falli Cola del Gualdo.

Con questa importante vittoria, l’EMI Basket Gubbio non solo ha dimostrato di essere una squadra in crescita, ma ha anche consolidato il proprio posto nelle zone alte della classifica. Con l’inizio del nuovo anno, i tifosi si augurano che la squadra possa continuare a brillare, puntando a ottenere ottimi risultati nelle sfide che seguiranno, con la speranza di poter lottare per la promozione nelle fasi finali del campionato.