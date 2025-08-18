Pannitteri elimina il Gubbio e regala il pass al Latina

Il gol al 40’ decide il match e spegne i sogni rossoblù
Il Latina supera il primo turno di Coppa Italia grazie a una rete di Orazio Pannitteri, che al 40’ del primo tempo sfrutta un’incertezza difensiva del Gubbio e firma l’1-0 decisivo. Il gol, arrivato nel giorno del ventiseiesimo compleanno dell’attaccante, regala ai pontini il passaggio del turno e spegne le speranze degli umbri, che ora dovranno rinunciare al derby con il Perugia previsto per ottobre.
Il Gubbio, guidato da Mimmo Di Carlo, incassa – come scrive Massimo Boccucci su Il Messaggero – la prima sconfitta stagionale dopo quattro amichevoli positive e lascia il Francioni con più di un rimpianto. Tre le occasioni nitide costruite, due delle quali neutralizzate da un Mastrantonio in stato di grazia, protagonista assoluto tra i pali. Il portiere nerazzurro salva su Di Bitonto dopo appena quattro minuti e si ripete su Costa, blindando il vantaggio.
Il Latina, schierato da Bruno con un 3-4-2-1, si affida alle accelerazioni di Ekuban e agli spunti di Pace, mentre il Gubbio prova a reagire con Spina e Di Massimo, senza però trovare la via del gol. Al 30’ i padroni di casa reclamano un rigore per un contatto tra Bagnolini ed Ekuban, ma l’arbitro Palmieri di Brindisi lascia correre. Poco dopo, Porro segna ma l’azione viene annullata per fuorigioco.
Il colpo di scena arriva al 40’: Pannitteri approfitta di una disattenzione difensiva, salta Bagnolini e deposita in rete. Il Gubbio accusa il colpo e nella ripresa, pur cambiando assetto con gli ingressi di Saber e Tommasini, non riesce a raddrizzare il risultato. Rosaia sfiora il pari dal limite, ma la palla termina a lato.
Il Latina gestisce con ordine e si affida anche al giovane Farneti, eugubino classe 2004, subentrato nella ripresa. Il Gubbio, invece, esce dalla competizione e si concentra sull’esordio in campionato previsto sabato a Rimini. Di Carlo chiede maggiore lucidità sotto porta e attenzione difensiva, dopo una prestazione che ha mostrato limiti non emersi nei test estivi.
Il match ha confermato la solidità del Latina e la capacità di colpire nei momenti chiave, mentre il Gubbio dovrà lavorare sulla concretezza per affrontare al meglio la stagione.
