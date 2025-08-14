Gubbio: 60° Trofeo Luigi Fagioli, apre il Memorial Barbetti

Premiazione il 20 agosto dei grandi del motorsport

Gubbio, 14 agosto 2025 – La “Montecarlo delle Salite” si prepara a vivere la sua settimana più attesa con un’apertura di assoluto prestigio con il Memorial Angelo e Pietro Barbetti, in programma mercoledì 20 agosto al Park Hotel Ai Cappuccini, con il quale si darà ufficialmente il via alla 60ª edizione del Trofeo Luigi Fagioli, evento di punta nel panorama delle cronoscalate italiane e internazionali. A Gubbio non è solo un appuntamento sportivo, ma una vera celebrazione del mondo dei motori, il Memorial Barbetti, organizzato dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche (CECA) in collaborazione con il Rotary Club Gubbio, rappresenta da anni uno dei momenti simbolo del Trofeo, rendendo omaggio a personalità che hanno scritto pagine indelebili della storia del motorsport.

A ricevere il prestigioso riconoscimento quest’anno saranno due nuove eccellenze italiane, i cui nomi saranno annunciati a breve, la serata su invito riunirà protagonisti del presente e del passato in un contesto esclusivo, rafforzando la vocazione culturale e sportiva dell’intero evento.

Il Memorial è intitolato a Angelo e Pietro Barbetti, figure di riferimento per lo sport eugubino, e il trofeo assegnato riproduce l’iconico premio vinto da Luigi Fagioli al Gran Premio di Tripoli del 1920, grazie all’opera delle Ceramiche CAFF della famiglia Fumanti.

Nel tempo, l’albo d’oro ha visto nomi illustri come René Arnoux, premiato nel 2024 per la sua carriera in Formula 1 con Ferrari, ma anche Clay Regazzoni, Andrea Montermini, Arturo Merzario, Mauro Forghieri, Antonello Coletta, e ancora leggende come Miki Biasion ed Emanuele Pirro. Non solo piloti: il Memorial ha riconosciuto anche il valore di personalità manageriali e tecniche, come Giancarlo Minardi, Angelo Sticchi Damiani, e giornalisti come Mario Donnini ed Ezio Zermiani. La settimana del Trofeo Fagioli proseguirà giovedì 21 agosto alle ore 11.00 con la presentazione ufficiale dell’evento a Palazzo Pretorio, sede del Comune di Gubbio, aperto al pubblico e alla stampa.

Sul piano sportivo, l’attenzione è tutta rivolta alla cronoscalata del 24 agosto, gara valida per il Campionato Italiano Supersalita e il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche. Il tracciato, lungo 4150 metri, si snoda nella spettacolare Gola del Bottaccione e termina a Madonna della Cima, offrendo ogni anno uno scenario mozzafiato per gli appassionati e una sfida tecnica per i migliori interpreti della specialità. Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 18 agosto, mentre le prove e le gare si svolgeranno sabato 23 e domenica 24 agosto, con la consueta cornice di eventi collaterali che animeranno l’intera città, proiettandola al centro del motorsport italiano. Tutte le informazioni per accrediti stampa, dettagli sul programma e l’elenco iscritti saranno disponibili sul sito ufficiale www.rallyenter.it