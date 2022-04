Chiama o scrivi in redazione

Rugby Gubbio: 13-5 contro il Città di Castello

Bisognava vincere per concludere bene il girone di andata della Fase Promozione del Campionato di Serie C e il Rugby Gubbio, nonostante una partita un po’ sottotono, probabilmente a causa della stanchezza e degli infortuni, ha eseguito il compito portando a casa la quarta vittoria su 5 partite.

Sul difficile campo del Città di Castello il Rugby Gubbio si impone per 13-5, con una meta di mischia segnata da Pretotto dopo una touche e trasformata da Pascolini e due calci di punizione dello stesso Pascolini.

Il Città di Castello segna una meta nel primo tempo giocando una “furba” in touche, complice anche un momento di distrazione degli eugubini, ma non riesce ad andare oltre nel punteggio.

Il 10 Aprile prima partita del girone di ritorno in casa del Fano e poi una brave pausa per Pasqua, che permetterà al Rugby Gubbio di riposare, recuperare gli infortunati e arrivare carico alla partita decisiva in casa contro il San Benedetto del Tronto il 24 Aprile.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Giuseppe Casagrande, Luigi Pretotto, Mattia Scotti, Gabriele Micale, Capannelli Sebastiano (vC), Marco Bellezza, Francesco Rossi (C), Marco Caroli, Federico Larrecharte, Marco Pascolini, Alessio Ghirelli, Andrea Stefani, Giacomo Bellezza, Tommaso Sportolari, Marco Cecchetti, Samuel Giacomini, Riccardo Tosti, Tommaso Del Ventura, Luca Desideri, Raffaele Chierico, Francesco Lorenzi, Tommaso Micale.

Head Coach Gianluca Gamboni insieme a Lucio Sollevanti, assistente allenatore, Giampiero Lombardini, allenatore dei trequarti, Paolo Menichetti, allenatore della mischia, Daniele Fiorucci, preparatore dei lanciatori delle rimesse laterali e Francesco Rossi, specialista delle touche.