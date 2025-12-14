Rugby Gubbio sfida i leader, Alto Lazio vince 38-28

I lupi eugubini resistono ma cedono ai leoni laziali

Il Rugby Gubbio ha chiuso l’ultima gara del 2025 con una prova di carattere, pur uscendo sconfitto 38-28 sul campo di Civita Castellana contro i Lions Alto Lazio, primi della classifica. La sfida, attesa come banco di prova per i ragazzi di Joe McDonnell, ha confermato la crescita della formazione eugubina, capace di mettere in difficoltà i padroni di casa con un gioco coraggioso e offensivo.

La partita si è aperta con due calci piazzati di Dehan Neethling e una meta di Riccardo Romagnoli Poloni, che hanno portato i lupi avanti. I laziali hanno però reagito con tre mete trasformate, ribaltando il punteggio sul 21-11. Nella ripresa il Gubbio ha trovato nuova linfa con la marcatura di Giovanni Piobbichi, ma l’Alto Lazio ha mostrato la propria solidità segnando altre due volte e portandosi sul 35-16.

Nonostante il divario, i giocatori eugubini hanno continuato a spingere, dimostrando resistenza fisica e determinazione. Le mete di Alessio Ghirelli e Giovanni Di Fiore, quest’ultima frutto di un recupero brillante da rimessa laterale, hanno ridotto lo scarto, fissando il risultato finale sul 38-28.

Il bilancio resta positivo: tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta collocano il Rugby Gubbio al terzo posto, con prospettive incoraggianti per il nuovo anno. La squadra, sostenuta dagli assistenti Agostina Vita, Paolo Menichetti, Giuliano Bossi, Roberto Rogari e Lucio Sollevanti, tornerà in campo l’11 gennaio a Gubbio.

Il club ha salutato tifosi e sostenitori con un messaggio di auguri per Natale e per il 2026, sottolineando l’orgoglio per una stagione che ha già regalato emozioni e segnali di crescita.