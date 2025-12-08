Rugby Gubbio travolge i Lions Amaranto, cinque mete decisive

Vittoria netta al Coppiolo, bonus in classifica e grande entusiasmo

Il Rugby Gubbio chiude l’ultima sfida casalinga del 2025 con una prova di forza che lascia il segno. Al Coppiolo, i ragazzi di coach McDonnell hanno superato i Lions Amaranto Livorno per 36-16, imponendo ritmo e determinazione e conquistando il punto di bonus grazie alle cinque mete realizzate nella quinta giornata del Campionato Nazionale di Serie B.

La partita si apre con un calcio piazzato dei livornesi, ma la reazione eugubina è immediata: Giovanni Di Fiore firma la prima meta, trasformata con precisione da Dehan Neethling. Livorno accorcia ancora dalla piazzola, ma la spinta dei lupi porta Riccardo Fioriti a schiacciare oltre la linea, fissando il parziale sul 12-6. Un ulteriore piazzato di Neethling chiude il primo tempo sul 15-6.

Nella ripresa i toscani provano a rientrare con una meta (15-11), ma Gubbio non si lascia intimorire e alza il ritmo offensivo. Arrivano le segnature di Filippo Ferranti, Marco Caroli e Giovanni Piobbichi, tutte trasformate dal piede sicuro di Neethling. Livorno trova un’ultima meta nel finale, insufficiente a ribaltare l’inerzia.

Il 36-16 finale certifica una vittoria di carattere, con i lupi capaci di mantenere concentrazione e intensità per tutta la gara. La squadra ha mostrato solidità fisica e mentale, resistendo agli assalti avversari e imponendo il proprio gioco.

In campo, oltre ai protagonisti delle mete, hanno dato contributo prezioso Alessio Ghirelli, Riccardo Tomassoli, Leonardo Smacchi, Gabriele Estrada, Lorenzo Urbanelli, Luigi Pretotto, Fabio Minelli, Sebastiano Capannelli, Samuel Giacomini, Alessandro Fioriti (capitano), Anru Louis Van Rhys, Luca Minelli, Andrea Nucciarelli, Riccardo Fumanti, Francesco Lorenzi e Leonardo Fecchi.

Fine settimana intenso anche per il settore giovanile: l’Under 14, impegnata a Orvieto contro Foligno e Ternana, ha incassato due sconfitte condizionate dalle assenze e dalla differenza di età, ma ha raccolto esperienza utile per la crescita. Applausi ai piccoli del Minirugby, protagonisti nel raggruppamento di Foligno.

Il bilancio complessivo del weekend resta positivo, con la prima squadra capace di regalare emozioni e punti pesanti. Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi impegni: sabato 13 dicembre l’U14 sarà di scena a Perugia contro il Junior (ore 14:30), mentre domenica 14 dicembre la Serie B affronterà in trasferta i Lions Alto Lazio, primi in classifica, con calcio d’inizio alle 14