Rugby Gubbio: tutti in campo!

Un inizio di stagione col botto per il Rugby Gubbio, con due squadre Senior in campo, i ragazzi U18 impegnati con i Centauri a Perugia e i lupetti U12 a Terni. Per il Rugby Gubbio Serie B prima partita in casa contro l’Unione Rugby San Benedetto, inizio ufficiale del Campionato Nazionale Serie B, girone 4.

Per i ragazzi di coach Joe McDonnell subito un test di alto livello contro una squadra dalle grandi qualità tecniche.

Finisce 32-21 per il San Benedetto. All’inizio il Rugby Gubbio passa subito in vantaggio con un calcio di punizione messo a segno da Lorenzo Floridi. Il San Benedetto segna 3 mete ma il piede di Lorenzo Floridi tiene il Rugby Gubbio sempre attaccato al risultato. Il primo tempo si chiude 17-9 per San Benedetto.

Nella ripresa il Rugby Gubbio segna una mèta di mischia finalizzata da Giuseppe Casagrande, poi qualche errore di troppo di disciplina lascia spazio al San Benedetto per prendere le distanze con altre 3 mete nel secondo tempo.

Finale in attacco per il Rugby Gubbio che segna con Riccardo Tomassoli, fissando il punteggio finale sul 21-32.

Complimenti al San Benedetto da parte di coach McDonnell, che già pensa al lavoro da fare negli allenamenti della settimana. Se dal punto di vista atletico la squadra ha dimostrato di essere a buon livello, c’è molto da fare sulla disciplina, soprattutto nei punti d’incontro. Eletto Man of the Match l’estremo del San Benedetto Leandro Augustin Vaccari, che riceve il premio gentilmente offerto dalla Cantina Terracruda (PU) https://terracruda.it/

La Cadetta FGXV del Rugby Gubbio ha invece giocato la prima partita del Campionato Regionale Serie C sul campo del Città di Castello Rugby. Debutto per la squadra guidata da coach Gianluca Gamboni che perde nel punteggio, 55-0, ma acquisisce esperienza e spirito di gruppo.

Sconfitti anche i Centauri U18 sul campo di Perugia contro lo Junior, mentre degna di nota è la prestazione del Rugby Gubbio U12 nel concentramento di Terni. Oltre a essere una delle squadre più numerose presenti, i lupetti di Michelangelo Grasselli hanno vinto 3 partite su 5, dimostrando coraggio e determinazione.

Domenica 20 Ottobre si torna in campo: il Rugby Gubbio Serie B sarà impegnato a Civita Castellana (VT) contro i Lions Alto Lazio, mentre la Cadetta sarà in campo a Fabriano contro la Ternana Rugby. Calci d’inizio ore 14:30.

Un ringraziamento a tutto il pubblico presente oggi a Gubbio, ai bimbi del Minirugby che hanno accompagnato la Serie B in campo per il saluto iniziale e ai molti tifosi presenti.