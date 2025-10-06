Spirito di Squadra 2025 a Gubbio: Allianz Milano batte Cisterna 3-2

Beneficenza e volley si fondono in un match intenso per la piccola Rachele

Gubbio ha ospitato il tradizionale evento Spirito di Squadra 2025, una serata dedicata alla solidarietà e al volley di alto livello, con Allianz Powervolley Milano e Cisterna Volley protagoniste di una sfida avvincente conclusa 3-2 in favore di Milano dopo cinque set combattuti. La partita ha incantato il pubblico della Palestra Polivalente, dove tante persone hanno sostenuto una nobile iniziativa: i fondi raccolti sono stati destinati a “Hope4U – Insieme contro Batten”, associazione impegnata ad aiutare la piccola Rachele nella sua lotta contro la malattia di Batten.

Il match ha mostrato un’intensa battaglia in campo. La formazione di Roberto Piazza ha saputo resistere alla rimonta di Cisterna, che, dopo essere stata sotto 0-2, ha recuperato forza e punti grazie soprattutto all’apporto offensivo di Guzzo, miglior realizzatore con 20 punti. Milano, trascinata dal capitano Regge Ferrers e dal contributo decisivo di Tatsunori Otsuka, ha dominato all’inizio e poi ha saputo contenere il ritorno degli avversari, chiudendo con un 25-9 nel set decisivo. Nel momento clou, i muri e il servizio efficace di Kreling hanno spezzato l’equilibrio.

L’evento non si è limitato al risultato sportivo, ma ha sottolineato il valore umano: la piccola Rachele è stata protagonista della premiazione finale insieme ai riconoscimenti ai migliori giocatori, tra cui il libero Landon Currie di Cisterna, premiato per l’alta percentuale di ricezioni positive e perfette. Spirito di Squadra conferma così da anni il suo ruolo di evento benefico di rilievo, con un forte legame con la città e la comunità, dimostrando come lo sport possa unire per scopi importanti.