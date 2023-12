Unione rugby San Benedetto trionfa, Gubbio lotta con squadra rimaneggiata

Unione rugby San Benedetto – L’Unione Rugby San Benedetto ha ottenuto una vittoria schiacciante in casa, con un punteggio di 48-0, contro un Rugby Gubbio che ha dovuto affrontare la partita con una formazione molto modificata a causa degli infortuni. Il risultato, che ha visto San Benedetto segnare sei mete e due calci di punizione, ha lasciato Gubbio senza punti. Nonostante gli sforzi, la squadra guidata dall’allenatore McDonnell non è riuscita a capitalizzare il proprio gioco in attacco durante l’intera partita.

Gubbio è arrivato a San Benedetto del Tronto con una formazione fortemente influenzata dagli infortuni, soprattutto nel reparto dei trequarti. Questa situazione ha costretto l’allenatore McDonnell a schierare due terze linee, Federico Sonini e Marco Cecchetti, come primo e secondo centro. La partita ha anche segnato il debutto in Serie B del mediano di mischia Mustapha Bouziane, che ha giocato gli ultimi dieci minuti di gioco.

A fine partita, l’allenatore McDonnell ha commentato: “Prima di tutto, complimenti a San Benedetto per il 48-0. Ma per i nostri giocatori non è stato facile. Non abbiamo alibi, ma abbiamo alcuni giocatori infortunati. I ragazzi che sono entrati, Emanuele Rossi, Mattia Scotti, Francesco Paciotti, hanno fatto un buon lavoro e hanno giocato molti minuti, che servono a fare esperienza. Ho dovuto mettere Marco Cecchetti e Federico Sonini come centri e anche loro hanno fatto bene. Per i 15 titolari è stato duro oggi entrare in campo, il terreno era perfetto, c’era il sole ed è stata una grande giornata per San Benedetto. Ora torniamo a Gubbio e la settimana prossima riprendiamo ad allenarci. Nel periodo di Natale recupereremo gli infortunati per arrivare pronti alle prossime partite di gennaio contro Romagna e Jesi. Ripeto, per i Lupi oggi non è stato facile, ma continuiamo con il nostro lavoro settimanale tutti insieme, poi qualche giorno di riposo da passare in famiglia. Buon Natale a tutti, ci vediamo nel 2024.”

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Marco Pascolini, Francesco Lorenzi, Marco Cecchetti, Federico Sonini, Giovanni Di Fiore, Fausto Delli Carpini, Ion Puica, Francesco Paciotti, Alessio Merangola, Ayoub Mafrouh, Gabriele Micale, Sebastiano Capannelli, Mattia Scotti, Luigi Pretotto, Emanuele Rossi, Giuseppe Casagrande, Samuel Giacomini, Franco Valenza, Michele Sciamanna, Lorenzo Crotti, Mustapha Bouziane, Damiano Menichetti. Insieme a coach Joe McDonnell gli assistenti allenatori Paolo Menichetti, Lucio Sollevanti, Daniele Fiorucci e Mirco Pauselli.

Un ringraziamento particolare va a tutti gli amici che da Gubbio hanno seguito la squadra in trasferta per fare il tifo. Ora per i Lupi eugubini un po’ di meritato riposo, si torna in campo il 14 gennaio 2024, in casa, contro il Romagna R.F.C. Vincono invece al Coppiolo di Gubbio i Centauri U18, che battono il Rimini Rugby per 29-14. Bravi! Il Rugby Gubbio augura a tutti un buon Natale, buone feste e buon nuovo anno!