Viabilità. Gualdo Tadino si prepara 3° Tappa Tirreno-Adriatico

Il 6 marzo 2024, Gualdo Tadino sarà una delle tappe della 59° edizione della Tirreno-Adriatico, una prestigiosa competizione ciclistica che parte oggi da Lido di Camaiore. La 3° tappa della corsa prenderà il via da Volterra, in Toscana, e arriverà a Gualdo Tadino.

Per l’occasione, sono state previste numerose modifiche alla viabilità, come stabilito dall’ordinanza firmata dal sindaco Presciutti. Tra le principali misure adottate, figurano diversi divieti di sosta e di transito in varie zone della città.

In particolare, su Viale Mancini e Via Roma sarà vietata la sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 15.00 del 5 marzo e dalle ore 06.00 del 6 marzo rispettivamente, fino alle ore 06.00 del giorno successivo. Inoltre, sarà vietato il transito per tutti i veicoli dalle ore 06.00 alle ore 21.00 del 6 marzo.

Anche in Largo Ass. Volontari del Sangue (Giardini Pubblici), Via V Luglio, Via G. Matteotti, Piazzale Federico II, Via F. Storelli, il parcheggio della Scuola Media Via Lucantoni e il parcheggio Via S. Marzio Area EASP saranno istituiti divieti di sosta con rimozione dei veicoli e, in alcuni casi, divieti di transito.

Inoltre, dalle 13.30 alle 17.30 del 6 marzo, la viabilità sarà interrotta in diverse vie, tra cui SP245 da Osteria Cerasa fino a Cerqueto, SS444 da Cerqueto fino all’innesto sulla SR Flaminia (Rotatoria Granaio), SR Flaminia da Rotatoria Granaio fino all’intersezione con Via Roma, Via Roma, via Mancini, via Storelli, via V luglio, Zona Giardini, Via Matteotti, via Lucantoni, Piazzale Federico II.

Infine, verrà istituito un doppio senso di marcia in via Otello Sordi dalle ore 06.00 del 6 marzo alle ore 21.00 dello stesso giorno, per garantire l’accesso al Distretto Sanitario.

Queste misure sono state adottate per garantire il regolare svolgimento della Tirreno-Adriatico e la sicurezza di tutti. Gualdo Tadino si prepara quindi ad accogliere questo importante evento sportivo, con l’entusiasmo e l’organizzazione che la contraddistinguono.