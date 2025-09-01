Gualdo Tadino: parcheggi strisce blu ora pagabili via app

Telepass semplifica sosta digitale e gestione parcheggi

È operativo da oggi a Gualdo Tadino il servizio di pagamento dei parcheggi sulle strisce blu tramite l’applicazione Telepass, consentendo agli utenti di gestire la sosta direttamente dallo smartphone senza necessità di apparati fisici in auto. La novità nasce dalla collaborazione con il Comune, che gestisce il servizio, e punta a rendere più semplice e veloce l’esperienza di parcheggio in città.

Gli utenti Telepass possono ora pagare solo per i minuti effettivi di sosta, seguendo le tariffe stabilite dal Comune. L’applicazione elimina la necessità di cercare i tradizionali parcometri, inserire monetine o ricorrere a carte di credito, offrendo un sistema cashless e intuitivo, accessibile anche a chi non possiede un dispositivo Telepass in auto. Basta confermare la posizione e impostare la durata desiderata della sosta.

La procedura è semplice: è sufficiente inserire la targa dell’auto nell’apposito campo e confermare la sessione di parcheggio. L’app notifica l’utente prima della scadenza del tempo impostato e calcola automaticamente l’importo totale da addebitare, consentendo anche di modificare la durata della sosta in anticipo o posticipandola, evitando eventuali multe. Inoltre, l’integrazione con la geolocalizzazione permette di visualizzare la posizione dell’auto su mappa e di pianificare il percorso più rapido per raggiungerla.

Il controllo della regolarità del pagamento avviene tramite gli agenti della Polizia Locale, che verificano le targhe associate alle soste attive. L’applicazione offre anche strumenti per la gestione delle note spese, consentendo di consultare l’archivio delle soste e accedere a tutte le opportunità dell’ecosistema Telepass, che va oltre il telepedaggio, includendo servizi di mobilità integrata per cittadini e aziende.

Secondo Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass, l’introduzione del servizio a Gualdo Tadino permette di semplificare e rendere più economica la sosta, favorendo la mobilità urbana e la fruizione del centro cittadino. L’iniziativa si aggiunge alle oltre 350 località italiane già servite dall’applicazione, nell’ottica di offrire una rete di servizi che garantisca spostamenti liberi, sicuri e sostenibili.

L’assessore allo sviluppo economico e Commercio del Comune, Giorgio Locchi, ha evidenziato come il progetto sia parte del piano tecnologico dei parcheggi, volto a rendere più agevole il pagamento e migliorare l’accessibilità al centro storico, confermando l’impegno dell’Amministrazione a supportare cittadini e visitatori.

Il gruppo Telepass, nato nel 2017, ha sviluppato un ecosistema digitale che integra servizi di mobilità urbana ed extraurbana, puntando su innovazione e sostenibilità. L’offerta comprende strumenti digitali per privati e aziende, investimenti in startup tecnologiche e servizi accessibili anche in Europa, per garantire spostamenti più liberi e senza confini, contribuendo a una mobilità urbana più efficiente e moderna.