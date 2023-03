Gubbio tra le “preferred destinations in Italy” di Massari Travel

Una città scelta quale “preferred destination”, unica in tutta la Regione, destinata a diventare meta turistica privilegiata per itinerari e visitatori di tutto il mondo, alla scoperta di luoghi lontani dal turismo di massa, un turismo fatto di esperienze uniche, esclusive e autentiche. Gubbio, la sua storia, le sue meraviglie artigiane e le sue tradizioni sono state scelte da Massari Travel, tour operator internazionale, come destinazione di lusso per visitatori statunitensi, israeliani e di tutti i Paesi del mondo.

Un progetto importante, che è stato presentato alla stampa e alla cittadinanza questa mattina dall’amministrazione comunale e da Massari Travel, il tour operator presente in conferenza stampa con il suo presidente Sabrina Massari e con Barbara Pardini, consulente per lo sviluppo del mercato internazionale in incoming.

E’ stata proprio Pardini, per prima, a illustrare i dettagli del progetto: “Parlare di lusso, oggi, vuol dire esattamente questo: proporre storie autentiche, tradizioni sentite e ancor oggi perpetrate, artigianato di livello altissimo. Gubbio è un luogo dove vivere tutto questo è possibile, non c’è meta migliore per poter raccontare davvero cosa è l’Italia”.

Il progetto che vedrà la Città dei Ceri protagonista è stato già anticipato in manifestazioni importanti quali il Luxury Travel Market di Cannes e Meet The Best, workshop che si è recentemente tenuto a Matera, e questa mattina è stato mostrato in anteprima il logo, studiato proprio a partire dalle tradizioni e dalla storia della città di Gubbio, che caratterizzerà l’esperienza proposta da Massari.

“Solo la scorsa settimana abbiamo incontrato ben 60 operatori americani, che hanno visto e apprezzato il video della città che stiamo diffondendo, insieme alle proposte che Gubbio è in grado di offrire – ha spiegato Sabrina Massari – qui abbiamo trovato aperture importanti, direi fondamentali: l’amministrazione ha da subito aderito con entusiasmo al nostro progetto, ci ha supportato in pieno, ci ha dedicato tempo e ha capito l’importanza di ciò che stiamo proponendo. Gubbio sarà per i nostri agenti una destinazione esclusiva, fatta di esperienze uniche, di una storia, di tradizioni e di emozioni che difficilmente si possono vivere altrove”.

L’assessore al Turismo Gabriele Damiani ha ringraziato Massari per aver investito su Gubbio: “Hanno saputo capire – ha spiegato – cosa questa città può offrire ai turisti che arrivano da altri Paesi: siamo davvero felici di essere partner di una realtà così importante in Italia e nel mondo. E siamo anche certi che questa preziosissima collaborazione tra privato e pubblico potrà portare risultati importanti e soddisfacenti per tutti”. In sala c’erano anche molti artigiani del territorio, piccole e grandi realtà della manifattura, della lavorazione della ceramica, del gesso, del cuoio e non solo, che Massari ha già coinvolto e che in questi giorni sta incontrando.

“Gubbio – ha chiuso il sindaco Stirati – è terra di passioni e di emozioni, siamo una piccola capitale della cultura, non un museo ma un luogo ricco di vita, di sentimenti, di esperienze. Ringrazio Massari per averlo capito e per aver scelto la nostra città in mezzo a tante altre perle italiane: le nostre tradizioni, il folklore, le mani sapienti dei nostri artigiani sapranno, ne sono certo, rispondere nel migliore dei modi. Si tratta di una scelta che ci inorgoglisce e nel contempo ci mette alla prova: il turismo è per Gubbio non solo una grande opportunità economica, ma anche culturale, che siamo tutti chiamati a cogliere”.