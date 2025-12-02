Cinque giorni alla magia: tutto pronto per la 45ª accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo

Musica, danza e sorprese accompagneranno il pubblico fino al momento più atteso. Conduzione confermata per Fabio Vagnarelli e Davide Calabrese

Mancano soltanto cinque giorni al 7 dicembre, giorno della 45ª Accensione dell’Albero di Natale più Grande del Mondo: una domenica sera che, ancora una volta, regalerà alla città e ai visitatori uno spettacolo unico. Dopo la fortunata edizione dello scorso anno, viene infatti riconfermata la volontà di realizzare uno show vero e proprio, che accompagnerà passo dopo passo il pubblico verso il magico istante dell’accensione.

Tutto inizierà alle 17.30, in Piazza 40 Martiri, quando la serata prenderà il via con il saluto degli Sbandieratori di Gubbio. Subito dopo il loro ingresso in piazza, i conduttori dello spettacolo, Fabio Vagnarelli e Davide Calabrese degli Oblivion, faranno partire il conto alla rovescia che scandirà tutti i momenti della serata, guidando il pubblico in un percorso fatto di emozioni, musica, danza e racconti.

Sul palco si alterneranno il Coro eugubino dei Cantores Beati Ubaldi, diretto dal Maestro Renzo Menichetti, e dodici giovani talenti del teatro musicale italiano coordinati da Roberto Tomassoli. Un contributo scenico e coreografico arriverà poi dall’Associazione Pattinaggio Artistico “Luigi Minelli”, che proporrà una performance che fonde pattinaggio e danza sotto la guida del tecnico federale Davide Naccari e del coreografo Luca Magnoni. L’attore Gabriele Foschi accompagnerà il pubblico in un viaggio tra i “luoghi del Natale”, con collegamenti, incontri e sorprese pensati per celebrare la magia delle feste. La regia video sarà a cura di Claudio Sannipoli, mentre Fabio Vagnarelli firmerà la direzione artistica dell’intero spettacolo.

Durante la serata verranno celebrati, attraverso musica e momenti di intrattenimento, Gubbio come città delle luci e soprattutto il grande lavoro degli Alberaioli, depositari di una tradizione che da 45 anni unisce impegno, competenza e spirito comunitario. Il pubblico assisterà a uno show dinamico, capace di fondere ironia, danza, musica, eccellenze del territorio e professionalità di livello nazionale.

Non mancheranno gli interventi istituzionali, affidati a Ubaldo Gini e Silvia Procacci, e la possibilità conoscere da vicino l’Accensore 2025, il Capitano della Nave Scuola “Amerigo Vespucci”.

“Per la nostra città l’Albero di Natale più Grande del Mondo rappresenta un cuore pulsante, un simbolo fortissimo e un richiamo che ogni anno porta a Gubbio persone da tutto il mondo – sottolinea il sindaco Vittorio Fiorucci – Gubbio e il suo territorio sono un luogo dove storia, natura e tradizioni si intrecciano in un equilibrio unico. Siamo una comunità capace di custodire le proprie radici e, allo stesso tempo, di guardare al futuro con fiducia. Con l’Albero, e grazie al lavoro preziosissimo e unico di chi lo ha prima sognato e poi fattivamente realizzato, celebriamo la nostra identità culturale e ambientale, trasformandola in un volano di sviluppo e in un messaggio che parla di accoglienza, qualità e turismo consapevole”.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta televisiva su Trg e in streaming su Arancia Live e TRG Media, permettendo a chiunque, anche da lontano, di vivere il momento più iconico del Natale eugubino. Il conto alla rovescia, insomma, è ufficialmente iniziato: Gubbio è pronta a illuminarsi ancora una volta davanti al mondo intero.