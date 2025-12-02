Padule celebra l’Albero di Gubbio con i suoi bambini

Tradizione e comunità unite nella magia natalizia

Domenica 30 novembre la frazione di Padule ha vissuto una giornata intensa di emozioni e condivisione, portando i propri bambini e le famiglie alla scoperta dell’Albero di Natale più Grande del Mondo, simbolo indiscusso di Gubbio e patrimonio di tradizione. L’iniziativa, organizzata con il sostegno delle maestre e della comunità locale, ha trasformato un semplice incontro in un momento di forte coesione sociale.

I piccoli hanno potuto conoscere da vicino gli Alberaioli, custodi instancabili di un’opera che ogni anno illumina il Monte Ingino con oltre 400 luci e chilometri di cavi. La sede del comitato si è trasformata per l’occasione in un’aula didattica speciale, dove la tecnica si è intrecciata con la magia del racconto, rendendo tangibile il lavoro che si cela dietro la spettacolare sagoma luminosa.

Il pomeriggio è culminato con la salita fino alla stella cometa, un’area di circa 1000 metri quadrati che domina la città. La fatica della camminata si è trasformata in un gesto simbolico: bambini, genitori e insegnanti hanno condiviso il percorso, rafforzando i legami che rendono Padule una comunità viva e solidale.

Il Comitato Albero di Natale di Gubbio ha accolto con disponibilità e cordialità i visitatori, ricevendo un sentito ringraziamento da parte delle famiglie. Un riconoscimento speciale è stato rivolto alle maestre, protagoniste silenziose di un pomeriggio che ha unito generazioni e ha ribadito l’importanza di trasmettere ai più giovani le radici culturali del territorio.

La giornata non si è limitata a un’esperienza turistica, ma ha assunto il valore di un rito comunitario, capace di rafforzare l’identità di Padule e di inserirsi pienamente nello spirito del Natale, fatto di amicizia, condivisione e memoria collettiva. L’incontro ha lasciato un segno profondo, con la promessa di nuove occasioni per celebrare insieme la tradizione e la bellezza di Gubbio.