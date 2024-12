Emi Basket Gubbio espugna il PalaFoccià

L’ Emi Basket Gubbio ha conquistato una offerta ma preziosa vittoria per 71-73 contro il Perugia Basket sul parquet del PalaFoccià , tornando al successo dopo due sconfitte consecutive. L’incontro, caratterizzato da un equilibrio costante, si è risolto negli ultimi secondi grazie alla compattezza e alla determinazione del roster allenato da Lorenzo Cecchini.

Nonostante l’assenza del giocatore chiave Giorgetti , il Gubbio ha dimostrato di essere una squadra solida e pronta a competere nei vertici della categoria, confermando le sue ambizioni in questa stagione di esordio.

Cronaca della partita

La partita è iniziata con ritmi sostenuti, ma senza che nessuna delle due squadre riuscisse a prendere il sopravvento. Il primo tempo si è chiuso con un lieve vantaggio dei padroni di casa, avanti di due punti.

Nel terzo quarto, però, il Gubbio ha mostrato la sua qualità, offrendo una prestazione eccellente sia in attacco che in difesa. Questo parziale ha permesso agli ospiti di costruire il loro massimo vantaggio di +6 , segno di una crescente fiducia nelle proprie capacità.

Il quarto periodo si è trasformato in un’autentica battaglia, con il Perugia Basket che ha cercato con determinazione di recuperare lo svantaggio. Gli ultimi possessi sono stati decisivi: il Gubbio ha mantenuto la lucidità nei momenti cruciali, portando a casa un successo importante.

Parole dell’allenatore

L’allenatore Lorenzo Cecchini ha elogiato la prova dei suoi ragazzi: “Questa vittoria dimostra il carattere della squadra. Nonostante le difficoltà, abbiamo saputo restare uniti e trovare le soluzioni giuste nei momenti chiave.”

Situazione di classificazione

Con questa vittoria, l’ Emi Basket Gubbio consolida la propria posizione nelle zone alte della classifica, confermandosi una delle rivelazioni del campionato. La squadra continua a stupire per la capacità di adattamento rapido a una categoria competitiva e per la profondità del roster, capace di compensare assenze importanti come quella di Giorgetti .

Prossimi impegni

Il calendario si preannuncia intenso per entrambe le squadre:

Emi Basket Gubbio: prossimo incontro in casa, contro una diretta concorrente per i playoff.

Perugia Basket: trasferta insidiosa per cercare di riscattare la sconfitta.

La vittoria al PalaFoccià rappresenta un’iniezione di fiducia per il Gubbio, che punta a mantenere alto il livello delle prestazioni nelle prossime sfide decisive.