Eventi estate 2025: Gualdo Tadino presenta il calendario

Dal 1° giugno a settembre cultura, musica, sport e tradizione

È stato ufficialmente svelato martedì 27 maggio presso la Sala Consiliare del Municipio di Gualdo Tadino il programma degli Eventi Estivi 2025. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, si presenta come un contenitore ricco e variegato, capace di animare il territorio da giugno a settembre, con un’offerta culturale e ricreativa destinata a cittadini, visitatori e turisti. La pianificazione, che resta aperta fino al 2 giugno per ulteriori inserimenti, punta su una proposta articolata e inclusiva, destinata a ogni fascia d’età.

A presentare i dettagli sono stati il Sindaco Massimiliano Presciutti e l’Assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, che hanno evidenziato il percorso condiviso intrapreso per l’elaborazione del cartellone. Le attività inserite derivano infatti da un confronto costante con associazioni locali, attività economiche, Pro Loco e altre realtà operative sul territorio. Il risultato è un programma pensato per evitare sovrapposizioni, valorizzare ogni evento e garantire un’estate dinamica e partecipata.

Il finanziamento delle iniziative, come spiegato dall’amministrazione, avverrà tramite risorse pubbliche e contributi di enti esterni, tra cui Fondazione Perugia, Regione Umbria e GAL, evitando oneri economici aggiuntivi per le attività locali. Il centro storico, cuore pulsante della città, sarà il fulcro di molte iniziative, coerentemente con le politiche di sostegno intraprese per la sua valorizzazione.

Il calendario prenderà il via domenica 1 e lunedì 2 giugno con il tradizionale Palio di Primavera, manifestazione legata ai Giochi de le Porte, che da anni rappresenta l’apertura simbolica della stagione estiva. La manifestazione coinvolgerà l’intera cittadinanza in un clima di festa.

Tra gli appuntamenti più rilevanti del mese di giugno si segnala, per mercoledì 25, la presenza del conduttore Teo Mammucari, protagonista del programma RAI “Lo Spaesato”, in scena al Teatro Don Bosco, evento che garantirà visibilità nazionale a Gualdo Tadino. Dal 26 al 29 giugno, invece, le vie del centro storico ospiteranno il festival Street Food, quattro giorni tra gastronomia, musica dal vivo e convivialità.

A luglio, spicca l’organizzazione dei Campionati Italiani di Tiro con la Balestra, in programma per il 5 e 6 luglio, che vedranno arrivare in città le migliori compagnie italiane. L’evento sportivo di carattere identitario si svolgerà nel cuore urbano e attirerà pubblico da tutto il territorio nazionale.

L’agosto gualdese sarà aperto da diverse manifestazioni di rilievo. Il 2 agosto toccherà agli Sbandieratori e Musici città di Gualdo Tadino animare le piazze. Il 7 agosto, tappa del concorso Miss Italia, mentre il 9 agosto sarà la Premiata Forneria Marconi (PFM) a salire sul palco naturale della Valsorda, in occasione del festival Suoni Controvento, portando in scena lo spettacolo “Doppia Traccia”, esperienza musicale che abbina suoni e paesaggio nel segno della sostenibilità e degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Nel corso della stagione estiva si susseguiranno numerosi altri eventi, tra cui concerti, spettacoli teatrali, serate musicali con DJ set e band emergenti, iniziative per bambini e famiglie, incontri culturali, tornei sportivi e rassegne enogastronomiche. La rassegna “Lune-di’ Stelle” offrirà serate a misura di famiglia, mentre i Giochi de le Porte torneranno a scandire momenti di aggregazione. Non mancheranno appuntamenti legati al cinema all’aperto, come la rassegna “Lumière – Calici di Cinema”, in programma alla Rocca Flea.

Le proposte proseguiranno con escursioni naturalistiche, passeggiate ecologiche, sagre locali e feste tradizionali. Fra queste, si segnalano la Festa del Fuoco di Grello e la Sagra della Bruschetta di Morano Osteria, che si svolgeranno nel corso dell’estate, offrendo un viaggio nel patrimonio gastronomico locale.

Il Motoclub animerà il weekend del 19 e 20 luglio, mentre il Festival di San Biagio occuperà quattro date: 21, 24, 28 e 30 agosto. Un evento musicale significativo è previsto per il 26 agosto alla Rocca Flea, dove si esibirà la cantante gualdese Eleonora Bianchini, mentre l’artista Grazia Di Michele sarà protagonista di un altro concerto estivo di rilievo. Sempre la Rocca Flea ospiterà la rassegna teatrale “Gualdo È Donna – Stagione teatrale estiva al femminile”, curata da Daniele Gelsi con il supporto della Fondazione Perugia.

L’intera programmazione è stata curata dall’Amministrazione Comunale in stretta collaborazione con una rete diffusa di soggetti locali. Un contributo fondamentale è stato fornito da Propaganda Studio, selezionata tramite incarico per occuparsi della comunicazione ufficiale, della grafica e della promozione dell’intero progetto. La struttura comunicativa è già operativa per la realizzazione e distribuzione del materiale promozionale.

Il format utilizzato per la costruzione del calendario rispecchia quello degli anni precedenti, con un’attenzione mirata all’uso delle piazze del centro come scenari principali. Per sostenerne l’utilizzo, l’Amministrazione ha previsto uno stanziamento di 21 mila euro, distribuito equamente tra le tre piazze principali (7 mila euro ciascuna).

La Programmazione Estiva 2025 di Gualdo Tadino si configura come un progetto corale, il cui obiettivo è unire qualità, accessibilità e coinvolgimento territoriale. Grazie al lavoro sinergico tra istituzioni, realtà locali e operatori culturali, il Comune propone un’estate lunga quattro mesi, con un’offerta che abbraccia tutte le forme di intrattenimento e contribuisce alla promozione dell’identità e dell’attrattività del territorio.