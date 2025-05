Fiorani e Turchetti dominano la 34ª Sfacchinata\

Quasi 300 atleti al via nella gara podistica di Gualdo Tadino

Grande partecipazione alla 34ª edizione della Sfacchinata, appuntamento podistico ormai tradizionale a Gualdo Tadino, dove Andrea Fiorani e Giulia Turchetti si sono imposti rispettivamente nelle categorie maschile e femminile. La gara si è disputata su un percorso veloce di 10,1 km e ha visto al via circa 300 atleti, confermando il successo dell’evento promosso da Atletica Taino.

La manifestazione ha preso il via alle 9:30 da Piazza Martiri della Libertà, preceduta da un minuto di silenzio in memoria di Nino Benvenuti. Alla partenza, il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore Jada Commodi, insieme alla benedizione di Don Kleber, hanno dato il via alla corsa. Gli atleti hanno affrontato un tracciato che li ha condotti lungo il centro storico, proseguendo in discesa per via F. Storelli e attraversando San Rocco, Canale, la suggestiva Antica Via Flaminia, il quartiere Biancospino, fino all’arrivo in Via Cavour.

Andrea Fiorani, portacolori del G. Pd. Fano Corre L. Tonelli, ha conquistato il primo posto assoluto tagliando il traguardo con il tempo di 34 minuti e 10 secondi, alla media di 3’23” al chilometro. Alle sue spalle si sono classificati Nicola Pirilli della TX Fitness, con 34’28”, e Filippo Buoncompagni della Pietralunga Runners, con 34’40”.

In campo femminile, successo per Giulia Turchetti dell’Atletica Capanne, prima con il tempo di 39 minuti e 53 secondi, alla media di 3’57” al chilometro. Completano il podio femminile Maria Vittoria Mari dell’Atletica Urbania, seconda in 40’35”, e Sara Cortona dell’Atletica Il Colle, terza con 41’06”.

La giornata ha registrato un’ottima organizzazione, con il contributo di circa 70 persone tra volontari e membri dell’Atletica Taino, supportati da sponsor locali e da una forte collaborazione con l’amministrazione comunale, l’Unitalsi e varie associazioni del territorio. A tutti i partecipanti è stato consegnato un pacco gara contenente una bottiglia e un bicchiere della Birra Flea, sponsor principale insieme a Motus e Fazi Carni.

Durante la cerimonia di premiazione, l’assessore Jada Commodi e l’amministratore delegato di Grifo Latte Carlo Catanossi hanno consegnato i riconoscimenti agli atleti assoluti, mentre le premiazioni delle categorie maschili e femminili sono state curate dai giovani dell’Atletica Taino. Sono state inoltre premiate le cinque società con il maggior numero di classificati: Atletica Winner Foligno, Podistica Avis Fabriano, Pietralunga Runners, Assisi Runners e Atletica Il Colle.

Il prossimo evento organizzato dall’Atletica Taino è in programma per domenica 13 luglio, con la manifestazione “Tra i Monti de Gualdo” a Valsorda. L’appuntamento, su un tracciato di 10 km, sarà valido per il campionato regionale Fidal di corsa in montagna per le categorie Assoluti e Master. In contemporanea si svolgeranno anche il “Valsorda Trail”, con un percorso di 20 km e 900 metri di dislivello positivo valido come 3° Memorial Antonio Fabi, e la “Camminata Ecologica” in collaborazione con il CAI di Gualdo Tadino.