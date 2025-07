Esposizione al Polo Museale Gualdo Tadino

L’inaugurazione Sabato 12 luglio 2025 ore 11:00 al Museo del Somaro / Centro Arte Contemporanea di Gualdo Tadino, in via Calai 43, si apre la mostra personale di Simone Armelani “La voce del Somaro”. La mostra, a cura di Nello Teodori, con un testo critico di Valeria Bruni, è patrocinata dal Comune di Gualdo Tadino e dal Polo Museale cittadino.

Simone Armelani, nato nel 1970, vive e lavora a Montespertoli (Firenze). Attivo dalla fine degli anni ’80 ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero su invito di autorevoli critici d’arte tra cui Achille Bonito Oliva, Bruno Corà, Francesco Galluzzi, Valeria Bruni.

I lavori dell’artista, installati in vari ambienti del Museo del Somaro, riconoscibili rispetto a quelli della collezione museale per le caratteristiche linguistiche e per la comunicazione grafica che le accompagna, intrattengono con esse relazioni inaspettate in un sistema di soluzioni espositive complesse e articolate.

La mostra di Armelani nel Museo del Somaro a Gualdo Tadino è quanto di più appropriato e naturale ci possa essere in quanto il suo lavoro da anni evidenzia un’attenzione particolare per questo animale, che è un compagno millenario dell’uomo.

C’è nei lavori esposti un sentire intimo e umile e le opere dell’artista toscano si incentrano proprio sull’umiltà del somaro, in cerca di un riscatto per il suo essere considerato ingiustamente sinonimo di incapacità, accostato —come scrive Valeria Bruni— al priapismo in maniera derisoria, una sorta di antitesi del cavallo, fiero e indomito animale dei guerrieri e dei potenti, e allora ecco che essere un somaro diventa una virtù e lui fiero e consapevole “sale” su un piedistallo e si staglia orgoglioso nel cielo.

La mostra rimarrà aperta da sabato 12 Luglio a domenica 28 settembre 2025.

Orari di apertura dal venerdì alla domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Polo Museale Gualdo Tadino

Info: www.polomusealegualdotadino.it

Tel. 075 914 24 45