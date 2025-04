Gualdo Tadino, attivato nuovo contratto per ginecologia

In arrivo una nuova professionista per garantire il servizio ginecologico

La direzione del Distretto Alto Chiascio ha confermato che il servizio di ginecologia presso il Consultorio di Gualdo Tadino non è stato sospeso, ma ha evidenziato difficoltà gestionali che ne hanno rallentato l’erogazione. Per affrontare i disagi causati dalla mancanza di alcune visite, sono stati programmati nuovi appuntamenti per il 3, il 9 e il 22 aprile 2025, con la presenza di un ginecologo proveniente dal Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino.

Nel mese di marzo 2025, la direzione ha richiesto l’attivazione di un contratto libero professionale per un ginecologo in pensione, al fine di garantire il servizio in modo continuativo. Questo intervento consentirà di riorganizzare le prestazioni previste.

Le difficoltà erano iniziate nel novembre 2023, quando il dirigente medico responsabile delle visite nei consultori del distretto è andato in pensione. A partire da quel momento, USL Umbria 1 ha garantito la presenza settimanale di due ginecologi per le sedi di Gubbio e Gualdo Tadino, ma tale soluzione non è riuscita a coprire tutti i servizi previsti dalla legge 194. Di conseguenza, nel febbraio 2025, l’interruzione delle prestazioni ha portato all’impossibilità di eseguire le visite programmate fino a luglio 2025, con un conseguente incremento delle liste d’attesa.

La direzione del distretto ha espresso comprensione per le difficoltà incontrate dalla popolazione e ha sottolineato l’impegno di USL Umbria 1 per risolvere la situazione, garantendo la continuità del servizio per gli utenti.