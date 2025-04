Alla riunione a Perugia presente anche il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco

GUBBIO (01/04/2025) – Il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci e il vicensindaco con delega alla Viabilità Francesco Gagliardi hanno incontrato questa mattina a Perugia il Questore Dario Sallustio e il Sottosegretario di Stato Emanuele Prisco.

Nel corso dell’incontro è stata richiesta una maggiore attenzione riguardo alla necessità di contrasto al fenomeno dei furti in abitazione e a quello dell’incidentalità stradale, con particolare riferimento alla strada SS219 – Pian d’Assino.

Il Questore ha assicurato una sensibilizzazione dei servizi di controllo del territorio, misura fondamentale al fine di prevenire comportamenti scorretti alla guida dei veicoli che possano comportare episodi di infortunistica stradale, oltre a una capillare attività di pattugliamento del territorio di Gubbio e delle sue frazioni, elevando i livelli di sicurezza percepita dai cittadini.

L’incontro di questa mattina è stato anche l’occasione per discutere dei Piani di Sicurezza in vista di due eventi di particolare rilevanza per Gubbio: il passaggio del Giro d’Italia il 18 maggio prossimo e la Festa dei Ceri il 15 maggio. Due occasioni che richiederanno un rafforzamento dell’organizzazione e della presenza delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza di cittadini, turisti e partecipanti, anche in vista delle normative in tema safety and security.

Al termine dell’incontro il sindaco Vittorio Fiorucci ha ringraziato il Questore e il Sottosegretario per la disponibilità e per l’attenzione dimostrate in favore della comunità eugubina.