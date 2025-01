Gualdo Tadino, sindaco traccia bilancio e sfide per il 2025

Gualdo Tadino – Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha presentato il bilancio delle attività svolte nel 2024 e delineato le principali sfide per il 2025 durante una conferenza stampa tenutasi il 16 gennaio presso la Sala Consiliare del Municipio .

Presciutti ha sottolineato la volontà dell’amministrazione di portare avanti le proposte contenute nel programma elettorale, superando logiche di “governi amici o nemici” e puntando su un confronto istituzionale costruttivo . Tra le questioni prioritarie, il sindaco ha evidenziato la necessità di sbloccare la situazione del Calai, ferma da troppi anni, e di affrontare la messa in sicurezza della valle del Fonno, per la quale è previsto un incontro con l’Assessore Regionale De Luca il 27 gennaio .

Sul fronte occupazionale, Presciutti ha annunciato possibili novità riguardanti la Saxa Gualdo e ha confermato l’acquisizione della Raeegest da parte dell’azienda TVB . Il sindaco ha inoltre posto l’accento sugli investimenti legati al PNRR, che dovranno essere conclusi entro il 2026, e sull’impegno dell’amministrazione per la sostenibilità ambientale, citando l’investimento di 8 milioni di euro per l’efficientamento energetico e la creazione di una delle prime Comunità Energetiche a trazione pubblica in Italia .

La vicesindaco Paola Gramaccia ha fornito dettagli sull’efficientamento energetico in corso, che prevede la sostituzione di quasi 5000 corpi illuminanti entro fine gennaio e l’installazione di attraversamenti pedonali intelligenti sulla via Flaminia entro fine febbraio . Gramaccia ha anche evidenziato i risultati positivi nella raccolta differenziata, che ha raggiunto il 67,4%, superando la media regionale e nazionale .

L’assessore Giorgio Locchi ha illustrato i progressi nella digitalizzazione dei servizi ai cittadini, con l’implementazione di PagoPA e lo sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale . Ha inoltre annunciato il rinnovamento del piano parcheggi e la restituzione di Piazza Martiri alla città, eliminando i parcheggi in modo permanente .

Jada Commodi, assessore ai Lavori Pubblici, ha aggiornato sullo stato dei lavori di edilizia scolastica, tra cui la ripartenza dei lavori alla scuola Tittarelli e i progetti finanziati dal PNRR per nuovi asili e palestre . Ha anche menzionato il finanziamento di 1 milione di euro per l’efficientamento della piscina comunale, la cui riapertura è prevista per il 19 gennaio .

L’assessore al Bilancio Marco Parlanti ha fornito dati sul personale comunale e sulla situazione finanziaria dell’ente, sottolineando la solidità economica del comune . Infine, l’assessore Gabriele Bazzucchi ha illustrato le iniziative nel settore del welfare, cultura e politiche giovanili, tra cui l’inaugurazione della Pink House, un centro di accoglienza per persone LGBTQ+ in difficoltà, e i progetti per contrastare il disagio giovanile .

La conferenza stampa ha evidenziato un approccio amministrativo orientato allo sviluppo sostenibile, all’innovazione tecnologica e al sostegno sociale, con particolare attenzione alle sfide economiche e ambientali che il comune di Gualdo Tadino dovrà affrontare nel corso del 2025.