Gubbio, arriva il nuovo Bando TAG, Tracce d’Arte Giovanile

Tante le novità in questa edizione, su tutte l’apertura della collaborazione con Felcos Umbria. L’assessore Minelli: “I ragazzi potranno liberare la propria espressività”

Al

via la settima edizione del Bando “, promosso daie dalle, nell’ambito del percorso di coprogettazione e gestione degli interventi e servizi sociali.

da ufficio stampa Comune di Gubbio

Tante le novità in questa edizione che consolida il percorso fatto negli ultimi anni.

“Tra tutte l’apertura della collaborazione con Felcos Umbria, associazione di Comuni di cui Gubbio è socia”, annuncia Simona Minelli, assessore al Welfare e alle Politiche giovanili del Comune di Gubbio, capofila della Zona sociale 7.

Felcos Umbria promuove lo sviluppo sostenibile, le buone pratiche di governance e la crescita sociale ed economica dei territori, a livello locale e internazionale, attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo, attività di formazione, assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità di pianificazione e programmazione territoriale, di progettazione, di costruzione di networking, iniziative di comunicazione sociale e sensibilizzazione, e progetti di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale.

“La finalità generale del bando – ricorda l’assessore Minelli – è quella di offrire spazi espositivi pubblici ad artisti emergenti, con un supporto nell’organizzazione, l’allestimento e la comunicazione dell’evento e al contempo offrire la possibilità di rendere vivi, caratterizzati e fruibili da un pubblico giovane, ambienti e aree cittadine di solito poco vissute dai ragazzi. I giovani artisti, quindi, potranno liberare la propria espressività e metterla a disposizione del territorio valorizzandolo e facendone conoscere le bellezze e luoghi ancora da scoprire”.

“Grazie a Felcos – continua Simona Minelli – il TAG 2022 diventa tematico, si colloca all’interno del progetto europeo “People and Planet: a common destiny” e vuole contribuire alla progettazione e realizzazione di opere di arte pubblica per immaginare e rappresentare il cambiamento climatico in atto e il mutamento in divenire di comunità, stili di vita, infrastrutture, luoghi e spazi, per renderli capaci di resistere ad una “nuova normalità”.

Il tema dunque sarà quello del cambiamento climatico e dei mutamenti sociali, culturali, ambientali connessi, che diviene punto di riferimento e ispirazione per opere di street art, pittura, scultura, installazioni, video, fotografia etc… progettati per e nello spazio pubblico di 6 Comuni.

Altra novità del TAG 2022 è quella di aver esteso la partecipazione, sempre gratuita, ai giovani tra 14 e 35 anni dei Comuni della Zona Sociale 1, cioè dell’Alto Tevere. Nell’ambito del percorso che Felcos Umbria sta realizzando a supporto della Regione Umbria per l’implementazione della propria Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile – in coerenza con quella nazionale e con l’Agenda 2030 – Felcos ha infatti sperimentato un’innovativa forma di aggregazione dei territori umbri che, con l’obiettivo di restituire una visione di insieme che sintetizzi i raggruppamenti territoriali già esistenti, sono stati riuniti in 6 Aree di sostenibilità.

In quest’ottica, i territori dell’Alto Chiascio e dell’Alto Tevere sono stati identificati come Area 1 di intervento e identificazione della Strategia Regionale. TAG, nell’edizione 2022, oltre ai giovani dei territori di Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo e Sigillo, si rivolge quindi anche ai ragazzi e alle ragazze dei Comuni di Città di Castello, Citerna, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide.

Per approfondire le finalità del bando e le tematiche ambientali connesse, in collaborazione con Felcos Umbria saranno organizzati inoltre, a Gubbio, i seguenti eventi:

un INFO DAY per il lancio del Bando TAG 7^ edizione che si terrà il prossimo 30 maggio con la partecipazione di Maddalena Vantaggi, designer, visual artist, formatrice.

un TALK TRAIL offerto ad artisti e cittadini, nel mese di giugno: 3 incontri itineranti con artisti, performer, educatori ed esperti che avranno l’obiettivo di facilitare il confronto e il dialogo sui grandi temi della cittadinanza globale, dei cambiamenti climatici e dell’arte.

un incontro pubblico con gli assessori alla Cultura dei comuni dell’Area di Sostenibilità 1 dell’Umbria (Zone sociali 1 e 7) sui temi della promozione dell’arte in spazi pubblici per disseminare una cultura alla sostenibilità e come una cultura alla sostenibilità possa sostenere l’azione dell’arte in spazi pubblici.

Gli artisti selezionati inoltre potranno comparire in un Catalogo-kit Tag (in italiano ed inglese) in formato digitale e cartaceo. Il Kit sarà strumento di disseminazione del processo e di promozione degli artisti.