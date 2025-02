Gubbio Job, al via la prima fiera del lavoro



GUBBIO (03/02/2025) – Mancano quattro giorni a “Gubbio Job”, la prima edizione di una Fiera del lavoro ospitata nell’Alto Chiascio. Gubbio aprirà le porte dell’Informagiovani, in Biblioteca Sperelliana, a chi è in cerca di occupazione o di riqualificazione professionale, alle imprese alla ricerca di candidati, alle agenzie per il lavoro e alle agenzie formative, offrendo uno spazio in cui incrociare domanda e offerta, esperienze, approfondimenti, preoccupazioni e speranze.

A presentare alla stampa i dettagli del programma della fiera, questa mattina, c’erano il sindaco Vittorio Fiorucci, l’assessore alle Politiche Giovanili Carlotta Colaiacovo e l’assessore allo Sviluppo Economico Micaela Parlagreco, insieme agli operatori dell’Ufficio Informagiovani di Gubbio.

«Il lavoro – ha sottolineato Fiorucci – è un aspetto fondamentale nella vita di ognuno, dà indipendenza e definisce chi si è, e quale sia lo spazio di ognuno nella vita e nella società. Gubbio Job, la prima fiera del lavoro ospitata nell’Alto Chiascio, nasce proprio con l’intento di venire incontro alla domanda di occupazione che è anche domanda di un’identità, di chi cerca il proprio posto nel mondo. Favorire l’incontro tra domanda e offerta, illuminare famiglie e ragazzi sul panorama attuale e su quelle che saranno le attività del futuro, offrire opportunità di meeting, incontri, approfondimenti su tutto quello che gira intorno al mondo del lavoro è il proposito di questa due giorni, che nasce dal lavoro sinergico di due assessorati e dell’Ufficio Informagiovani, prezioso supporto che ci ha permesso di dar vita a questo importante appuntamento».

A sottolineare l’impegno dell’Informagiovani e l’importanza di un lavoro in squadra che ha dato vita all’appuntamento del Gubbio Job anche l’assessore Parlagreco:«Il nostro intento è quello di avvicinare i giovani alla conoscenza approfondita delle industrie locali e di consentire agli stessi ragazzi e ragazze di formarsi al meglio al fine di diventare risorse importanti, così da frenare l’emorragia di chi lascia Gubbio per andare a lavorare altrove. L’arrivo di Cucinelli a Gubbio, solo per citare una delle ultime novità in questo senso, è infatti un fatto di straordinario valore, non solo economico, ma anche culturale: è la storia di un artigianato genuino, prezioso, unico, portato avanti da mani sapienti, che trova concretamente la strada per guardare al futuro. Incoming e cura delle eccellenze locali rappresentano la strada concreta per costruire un futuro lavorativo e culturale all’insegna del bello e del made in Italy».

La Fiera ospiterà anche 14 presentazioni di aziende e 13 seminari di approfondimento da parte di tecnici ed esperti, che si confronteranno su temi interessanti sia per i cittadini sia per le imprese: si parlerà degli strumenti per la ricerca del lavoro, di sono e cosa fanno i Centri per l’Impiego, del collocamento mirato e della Legge 68/1999, della differenza tra tirocini in azienda e del contratto di apprendistato, ma anche di come sostenere un colloquio lavorativo, come superare le proprie barriere e paure e come porsi al meglio sui social network per cercare lavoro. Ci sarà spazio inoltre per approfondimenti sull’identità professionale e sulla comunicazione e su quale sia oggi il valore aggiunto della sostenibilità.

«Saranno oltre 30 le aziende che prenderanno parte alla fiera – ha spiegato l’assessore Colaiacovo – sarà completamente gratuita e offrirà ai partecipanti un percorso a partire dalla creazione del proprio cv fino ad approfondimenti e focus più specifici su quali siano strumenti più idonei alla ricerca del lavoro, sul modo di prepararsi ad un colloquio, sui tirocini e sulle diverse modalità di assunzione. Un evento pensato per facilitare il contatto tra aziende e giovani, ma non solo: Gubbio Job guarda infatti anche a chi sta pensando di cambiare lavoro, o comunque sta pensando a nuove, possibili prospettive in questo senso».

Gubbio Job, come ha spiegato Rosella Bellucci per Informagiovani, sarà aperta dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 di venerdì 7 e sabato 8 febbraio. «Nella Sala ex refettorio – ha aggiunto – ci saranno approfondimenti per tutto l’orario di apertura della fiera, con professionisti, psicologi, agenzie formative, centri per l’impiego, consulenti che incontreranno i presenti approfondendo tutta una serie di tematiche».

Nonostante i dati confortanti a livello nazionale sull’occupazione, il mercato del lavoro nel territorio dell’Umbria e dell’eugubino gualdese in particolare, vive da anni un periodo di stallo, dovuto anche alla debole connessione tra un’offerta che fatica a divincolarsi dalle categorie formative e lavorative di un tempo e una domanda – quella delle aziende – che guarda sempre di più al futuro, alla digitalizzazione, alla preparazione tecnica, anche per le posizioni alla base della piramide lavorativa.

La Fiera si concluderà sabato 8 Febbraio con una Tavola rotonda che coinvolgerà l’assessorato allo Sviluppo Economico dal titolo “Le eccellenze della moda a Gubbio tra realtà e prospettive”, che vedrà tra gli altri la partecipazione dell’AD di Cucinelli e dell’azienda Alta Manifattura Saldi.

L’iniziativa è compresa nel Piano operativo regionale di cui alla Intesa rep. n. 202/CU del 20 dicembre 2023, riferito all’intera Zona sociale 7, denominato “SPACE FOR YOU(TH)” all’interno del quale sono previste azioni per promuovere percorsi di crescita personale e professionale, al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro.

L’Ufficio Informagiovani nelle due giornate garantirà un servizio di revisione/aggiornamento del CV, strumento fondamentale per proporsi alle aziende. Gubbio Job è su Instagram, al link: https://www.instagram.com/gubbio_job/