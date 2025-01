Gubbio lancia il progetto “Bici in Comune” per il cicloturismo

Gubbio lancia – Gubbio si prepara a entrare nel mondo del cicloturismo con l’iniziativa “Bici in Comune”, un progetto ideato dall’assessorato allo Sport in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute S.p.A. e ANCI. Il progetto, parte di una più ampia strategia per lo sviluppo del ciclismo, prevede attività concrete per promuovere la mobilità ciclistica e valorizzare il territorio locale, rafforzando l’integrazione con altre forme di mobilità sostenibile.

Gubbio, che sarà sede della partenza di tappa del Giro d’Italia 2025 il 18 maggio, ha aderito al progetto nazionale con un’iniziativa dal titolo “Pedala, Scopri e Vivi Gubbio”. Questo programma ambizioso si articola in tre principali linee di attività: la collaborazione con i Comuni della fascia appenninica per promuovere il cicloturismo, la mappatura dei percorsi ciclistici e la promozione di eventi legati alla mobilità ciclistica.

Secondo un recente rapporto di Legambiente e ISNART, il cicloturismo sta vivendo una forte espansione in Italia, con una crescita significativa nel 2023. Il settore ha registrato 56,8 milioni di presenze, pari al 6,7% delle presenze turistiche totali, con un impatto economico diretto di 5,5 miliardi di euro. Le opportunità di sviluppo sono enormi, in particolare nei mercati internazionali, rendendo necessarie investimenti in infrastrutture e manutenzione delle ciclovie.

Nel progetto gubbiese, particolare attenzione è dedicata alla digitalizzazione dei percorsi e alla creazione di una rete ciclistica fruibile e inclusiva, in collaborazione con le associazioni locali. Tra gli eventi promossi, oltre alle tradizionali competizioni come la Granfondo e La Favolosa, spiccano iniziative nuove come “Bici in Città” e “Dal Cielo al Cuore”, destinati a coinvolgere cittadini, scuole e turisti in un percorso di sensibilizzazione alla sostenibilità.

Il progetto mira non solo a sviluppare il cicloturismo, ma anche a stimolare uno stile di vita attivo e sano, contribuendo alla crescita sostenibile di Gubbio e della regione circostante.