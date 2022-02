Gubbio, scuola Aldo Moro trasferita nella sede provvisoria

Taglio del nastro per i locali nei quali, per i mesi necessari allo svolgimento dei lavori di efficientamento sismico e adeguamento energetico, da questa mattina è stata trasferita la scuola Aldo Moro, con tutte le classi della primaria e quelle della scuola dell’infanzia. Il trasferimento dei bambini e delle loro insegnanti è legato all’operazione di vastissime dimensioni (circa 16 milioni di euro) che sta coinvolgendo quasi 1.000 studenti della città e consentirà di mettere in sicurezza e rendere efficienti dal punto di vista energetico tutti gli edifici scolastici comunali.

Fonte: Comune di Gubbio

Le bambine e i bambini dell’ Aldo Moro da questa mattina sono stati trasferiti in via della Piaggiola, di fronte al supermercato Emi, in alcuni locali oggetto di un’operazione di ristrutturazione e messa a norma per quasi 400mila euro. In particolare, sono stati spesi 132mila euro per i lavori edili, oltre 167 mila euro per tutti gli impianti (idrico-sanitario, elettrico, termico), circa 11mila per la sistemazione delle zone esterne (a cura del condominio, con un quota del Comune pari a circa 4mila euro) e 3.759 per la messa in sicurezza, per un totale di 314.870,00 euro più Iva.

Ad accogliere i bambini, gli insegnanti e i collaboratori di plesso nelle nuove aule insieme alla dirigente Laura Fagioli questa mattina sono arrivati il sindaco Filippo Stirati, l’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Piergentili, l’assessore ai Servizi Scolastici Simona Minelli e alcune delle persone che hanno lavorato alla sistemazione dei locali. Per il primo cittadino e per la dirigente fiori e un biglietto di ringraziamento da parte di tutti i bambini.

“Una giornata importante – ha sottolineato il sindaco – parte di un processo che ci porterà a poter dare a questi bambini e a tanti altri bambini e ragazzi della città una scuola più sicura, più bella, più efficiente. Oggi li accogliamo in un edificio sistemato al meglio, grazie al grande impegno dei nostri uffici e del personale della scuola: insieme siamo riusciti a trovare una soluzione che consentirà a tutti di vivere in serenità, sicurezza e in spazi molto luminosi e nuovissimi l’attesa della fine dei lavori all’Aldo Moro”.

“Una sfida – hanno detto anche Minelli e Piergentili – che ci ha coinvolto e continua a coinvolgerci tutti, e per noi quanto mai importante e necessaria. Avremo scuole finalmente più efficienti, e, se nel breve periodo qualche piccolo sacrificio sarà necessario, la città potrà poi finalmente vantare edifici assolutamente sicuri ed accoglienti. Oggi diamo a questi bambini e ai loro insegnanti uno spazio bello, pieno di luce e assolutamente adeguato ad ospitare i mesi che serviranno per concludere i lavori”.