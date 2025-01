Incontro tra De Luca e Presciutti: sicurezza per Valle del Fonno

Incontro tra De Luca e Presciutti – Questa mattina si è svolto un incontro significativo tra l’assessore regionale all’ambiente, Thomas De Luca, e il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti. L’obiettivo dell’incontro è stato affrontare le principali problematiche ambientali ed economiche della zona, in un’ottica di massima collaborazione istituzionale.

L’assessore De Luca ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra le diverse istituzioni per risolvere le questioni ambientali del territorio. Durante l’incontro, sono stati discussi temi cruciali come la gestione dei rifiuti, l’economia circolare, le energie rinnovabili e le concessioni di acque minerali. Particolare attenzione è stata dedicata alla grave situazione di rischio idrogeologico nella Valle del Fonno.

De Luca ha illustrato il sistema di gestione dei rifiuti in vigore, con un focus particolare sull’operato di ESA, l’azienda incaricata del servizio. L’obiettivo è ottimizzare la raccolta e il trattamento dei rifiuti, promuovendo al contempo pratiche di economia circolare per un territorio più sostenibile.

Un altro punto all’ordine del giorno è stata la legge sulle aree idonee per l’installazione di impianti per le energie rinnovabili. L’intento è favorire lo sviluppo sostenibile della regione, garantendo al contempo il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.

Le concessioni delle acque minerali sono state un altro tema rilevante affrontato durante l’incontro. Si è discusso della necessità di una gestione trasparente e sostenibile di questa preziosa risorsa, al fine di garantirne la disponibilità per le future generazioni.

La situazione di rischio idrogeologico nella Valle del Fonno ha occupato un posto centrale nella discussione. De Luca e Presciutti hanno analizzato le possibili azioni da intraprendere con urgenza per mettere in sicurezza l’area e proteggere la popolazione dalle potenziali minacce.

Al termine dell’incontro, l’assessore De Luca ha ringraziato il sindaco Presciutti e la giunta comunale per la preziosa collaborazione e per aver fornito elementi utili per valutare le azioni da intraprendere. “Il nostro obiettivo primario è migliorare la qualità della vita dei cittadini gualdesi attraverso una piena collaborazione istituzionale e interventi mirati e tempestivi,” ha dichiarato De Luca. “Siamo impegnati a lavorare insieme per affrontare le sfide ambientali del territorio e promuovere uno sviluppo sostenibile.”

Il sindaco Presciutti ha espresso la sua soddisfazione per l’incontro, dichiarando: “Ringrazio l’assessore De Luca, con il quale siamo in sintonia su molti aspetti di sua competenza. Ci siamo posti da subito obiettivi concreti per rispondere alle esigenze dei cittadini, a partire dalla non più procrastinabile messa in sicurezza della Valle del Fonno.”

L’incontro ha rappresentato un passo significativo verso una maggiore collaborazione istituzionale e un impegno condiviso per affrontare le sfide ambientali ed economiche del territorio di Gualdo Tadino.