La Cittadella della Salute: Gualdo Tadino trasforma l’ex ospedale

La Giunta regionale approva il nuovo Piano di valorizzazione per riorganizzare il sistema sanitario e rilanciare il territorio.

La Giunta regionale dell’Umbria ha preso una decisione storica per Gualdo Tadino, approvando il nuovo Piano di valorizzazione dell’ex ospedale civico “Calai”. Questa iniziativa, parte integrante della riorganizzazione del sistema sanitario umbro, trasformerà l’edificio in una Cittadella della Salute all’avanguardia. Il precedente piano del 2015 è stato revocato, dando il via a una serie di interventi che saranno fondamentali per il rilancio della comunità gualdese e dell’intera area appenninica.

La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha guidato la presentazione del nuovo progetto durante una conferenza stampa, affiancata dal Vicepresidente Roberto Morroni, dall’Assessore alla Salute Luca Coletto, dal Direttore generale della USL Umbria 1 Nicola Nardella e dal Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti. La decisione di destinare circa 9 milioni di euro a questo progetto evidenzia l’impegno e la lungimiranza della Giunta regionale nel potenziare la sanità territoriale e promuovere lo sviluppo del territorio.

Il Vicepresidente della Regione, Roberto Morroni, ha sottolineato l’importanza di questo passo avanti nel dare una nuova vita all’ex Calai, considerandolo un elemento chiave nel programma di potenziamento della sanità territoriale. Questo progetto non solo risponde ai bisogni sociosanitari della comunità ma apre anche prospettive significative di rilancio socioeconomico per l’intera regione.

L’Assessore alla Salute, Luca Coletto, ha enfatizzato come la riorganizzazione della rete sanitaria regionale miri a rafforzare le strutture di prossimità, integrandole con le strutture ospedaliere per acuti. Il nuovo progetto prevede la creazione di una Cittadella della Salute con una vasta gamma di servizi, tra cui una Casa di Comunità, un Ospedale di Comunità con 40 posti letto, una RSA e 10/12 posti letto di Hospice. Inoltre, il Servizio di Riabilitazione cardiologica sarà riqualificato per garantire un’assistenza completa.

Il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ha evidenziato l’importanza di operare in stretta sinergia per sfruttare al massimo le risorse disponibili, considerando questo progetto come un’opportunità unica per il territorio.

Il Direttore generale della Usl Umbria 1, Nicola Nardella, ha sottolineato che la Cittadella della Salute diventerà un polo sociosanitario ben identificabile dalla popolazione, rappresentando un modello organizzativo da replicare per altre strutture simili nella rete umbra.

Il completo recupero dell’ex Calai centralizzerà tutte le attività e i servizi territoriali, offrendo benefici significativi in termini di gestione e accessibilità per i cittadini. La nuova proposta supera i limiti del piano del 2015, adeguandosi alle normative attuali e alle esigenze del contesto epidemiologico. La Cittadella della Salute includerà la Casa di Comunità, l’Ospedale di Comunità, l’Hospice e servizi residenziali, garantendo una copertura completa per le fasce più deboli della popolazione.

Il Piano di valorizzazione sarà implementato attraverso stralci esecutivi dei lavori, con un’attenzione particolare al recupero dell’edificio storico. Quest’operazione contribuirà a prevenire il degrado dell’ex ospedale, riportandolo a piena funzionalità e rispettando le condizioni del lascito di monsignor Calai-Marioni. La completa attuazione di questi interventi permetterà alla USL Umbria 1 di centralizzare in modo organico tutte le attività e i servizi territoriali, creando una Cittadella della Salute all’avanguardia per il benessere della comunità umbra.