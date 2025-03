La Premiata Forneria Marconi in concerto a Valsorda il 9 agosto

il tour “Doppia Traccia” è strutturato in due parti

La Premiata Forneria Marconi – Fuori un nuovo appuntamento di punta dell'edizione 2025 di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative che si tiene a Gualdo Tadino.

Ad andare in scena il prossimo 9 agosto alle 17.30 nel suggestivo palco naturale del pianoro di Valsorda a Gualdo Tadino sarà la PFM – Premiata Forneria Marconi con una tappa del nuovo tour “Doppia Traccia”, che coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo.

Ogni concerto infatti sarà diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dove… quando… parte I”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”, e la seconda dedicata a Faber, “Pfm canta De André” con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.

«Siamo felici di ospitare a Valsorda la Premiata Forneria Marconi, un gruppo musicale rock progressivo italiano che siamo certi regalerà grandi emozioni a tutti i partecipanti, un’esibizione live di assoluto livello artistico che si inserirà perfettamente nella splendida cornice ambientale della montagna gualdese – il commento del sindaco Massimiliano Presciutti e dell’assessore al Turismo e alla cultura Gabriele Bazzucchi – L’amministrazione comunale prosegue la collaborazione con l’Associazione umbra della canzone e della musica d’autore per la realizzazione in città delle iniziative di Suoni Controvento, eventi legati alla sostenibilità che vedono esibizioni musicali, coreutiche ed artistiche in ambientazioni delocalizzate ed immerse nella natura, che non impattano nell’ecosistema ma si inseriscono con l’ecosistema stesso per creare un connubio di bellezza e ricercatezza unico nel suo genere.”

Il rapporto della band con Faber è storico. In occasione dell’85esimo anniversario della nascita di Fabrizio De André (18 febbraio 1940 – 18 febbraio 2025), Pfm ha pubblicato il nuovo album live “Pfm canta De André Anniversary” in digitale, doppio Cd e doppio vinile. Prodotto e pubblicato da Aereostella, l’album è distribuito da Self Distribuzione e Pirames International, rispettivamente per il fisico e il digitale.

I brani sono stati registrati durante il tour 2023 e 2024 che ha celebrato i 45 anni (1978/1979) dall’iconico sodalizio tra la prog band e il cantautore genovese, un incontro che ha segnato profondamente la musica italiana e ha dato vita a una fusione unica tra il rock progressivo e la poesia della canzone d’autore.

A salire sul palco in Valsorda saranno Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Giacomo Castellano (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Flavio Premoli (pianoforte, moog, voce) e Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).