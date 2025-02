L’EMI Basket Gubbio si impone sull’Olimpia Mosciano in Abruzzo

L’EMI Basket Gubbio segna la terza vittoria consecutiva imponendosi sull’Olimpia Mosciano con un netto 48-80, consolidando il secondo posto in classifica. La partita, giocata in Abruzzo, si è rivelata meno complessa del previsto per la squadra guidata da coach Cecchini.

Nonostante alcune imprecisioni al tiro nel primo tempo, i giocatori hanno aggiustato la mira e preso il largo nella ripresa. Razzi è stato il protagonista del primo parziale, segnando tutti gli 8 punti della sua partita sui 15 di squadra. Nel secondo quarto, l’efficacia offensiva dei padroni di casa è aumentata, ma non è bastato per recuperare: la prima metà del match si è chiusa sul 26-35.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra eugubina ha mantenuto la compattezza in difesa e migliorato nelle giocate offensive, aumentando il divario con gli avversari. Giorgetti ha brillato, chiudendo la partita con 16 punti, a soli due punti dal top scorer Rombi, che ancora una volta si è confermato leader tecnico della squadra.

Il fine settimana ha portato una novità importante in classifica: la Virtus Assisi è stata sconfitta in casa dall’Unibasket Lanciano, rimanendo a 22 punti come Perugia (entrambe con una partita in meno) e perdendo terreno rispetto al secondo posto, occupato dal Basket Gubbio con 26 punti. La squadra eugubina insegue i “cugini” del Basket Gualdo, che guidano la classifica con 30 punti, ma deve guardarsi le spalle dall’UBS Foligno, terzo a 24 punti.

Per la diciottesima giornata di campionato, l’EMI Basket Gubbio tornerà a giocare alla Polivalente: l’appuntamento è fissato per sabato 15 febbraio alle 18:30 contro la Pallacanestro Antoniana Pescara 1966.

Tabellino:

Olimpia Mosciano – Basket Gubbio 48-80

MOSCIANO: Valentini 3, Cicchetti 7, Stankovic 15, Curzola 4, Thiam, Capitanelli 7, Fasciocco 12.

GUBBIO: Di Simone 9, De Angelis 9, Cecchini 3, Rombi 18, Sabotig 5, Pascolini, Carsetti 2, Giorgetti 16, Setkic 8, Razzi 8, Palazzari 2.

Parziali: 8-15, 18-20, 13-19, 9-26

Progressivi: 8-15, 26-35, 39-54, 48-80

La sfida è stata caratterizzata da un’elevata precisione offensiva da parte del roster di Gubbio, che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create, soprattutto nel secondo tempo. La compatezza difensiva, unita all’efficacia sotto canestro, ha permesso alla squadra di coach Cecchini di mantenere il controllo della partita dall’inizio alla fine.

L’attenzione ora si sposta alla prossima partita in casa, dove l’EMI Basket Gubbio cercherà di proseguire la sua striscia positiva di risultati per consolidare ulteriormente la propria posizione in classifica.