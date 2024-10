Mariani affronta il Mugello: sfida cruciale per il titolo

Mariani affronta il Mugello – Lorenzo Mariani, pilota del Team Racing Gubbio, si prepara a tornare in pista per il sesto round della Formula X Pro Series, che avrà luogo il 18 e 19 ottobre al Mugello Circuit. Reduce da due podi ottenuti a Vallelunga in settembre, Mariani scenderà nuovamente in pista a bordo della sua Tatuus T014 Abarth turbo di Formula 4, un’auto con la quale ha già ottenuto successi all’inizio della stagione proprio nel circuito toscano.

La competizione al Mugello rappresenta un momento cruciale per la stagione di Mariani, che attualmente occupa la terza posizione nella classifica generale. Questa posizione è frutto non solo dei podi raggiunti, ma anche della vittoria avvenuta a Magione, il suo secondo successo della stagione. La pressione è alta, e il pilota eugubino sa di dover capitalizzare ogni opportunità per mantenere vive le sue ambizioni di titolo.

Il programma del weekend è denso di attività. Le prove libere sono programmate per venerdì, con due sessioni fissate alle 9.05 e alle 11.15. Nel pomeriggio, si svolgeranno le qualifiche, con il semaforo verde previsto per le 14.35. Sabato sarà il giorno clou, con gara 1 che inizierà alle 10.20 e gara 2 alle 15.30. Entrambe le gare avranno una durata di 20 minuti e saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social di FX Racing Weekend, sul sito ufficiale del campionato e su LiveGP.it.

Mariani ha espresso le sue aspettative per l’evento, sottolineando l’importanza del circuito del Mugello, che ha già portato ottimi risultati in passato. “Il Mugello ci ha dato molte soddisfazioni quest’anno,” ha commentato Mariani. “Ci sono tutte le premesse per affrontare il weekend con grande determinazione. Tuttavia, l’incertezza delle condizioni meteo, soprattutto per le gare di sabato, rappresenta una variabile cruciale. Se correremo sull’asciutto, possiamo contare sulle nostre esperienze precedenti; in caso contrario, dovremo adattarci e gestire al meglio la situazione.”

Il meteo potrebbe quindi rivelarsi determinante, rendendo le gare al Mugello una vera prova di abilità e strategia per Mariani e il suo team. Ogni errore potrebbe costare caro su questo circuito impegnativo, noto per le sue curve veloci e le sfide tecniche che presenta. L’obiettivo primario per il pilota è di evitare sbagli e massimizzare il punteggio in questo appuntamento decisivo.

La competizione al Mugello non è solo una questione di punti, ma rappresenta anche una sfida personale per Mariani, che punta a consolidare il suo status tra i top driver della Formula X. Con l’appoggio del Team Racing Gubbio, guidato dal padre Fabio, il giovane pilota si prepara a dare il massimo per continuare a raccogliere successi e magari conquistare il podio anche in questa tappa.

Con l’avvicinarsi delle gare, la tensione cresce e gli occhi saranno puntati su Lorenzo Mariani e il suo team, pronti a dimostrare che la determinazione e la preparazione possono fare la differenza in un campionato così competitivo.